‘No me importa si los autos aumentan de precio por los aranceles’ Trump

Cuando se le preguntó si les había dicho a los directores ejecutivos que no subieran los precios, como informó The Wall Street Journal, Trump añadió: ‘No, nunca dije eso. Me da igual que suban los precios, porque la gente va a empezar a comprar coches fabricados en Estados Unidos’.

Trump añadió: ‘Me da igual. Espero que suban los precios, porque si lo hacen, la gente comprará coches estadounidenses. Tenemos muchos’.

Al cuestionarle cuál había sido su mensaje reciente a los directores ejecutivos de la industria automotriz y si les había advertido contra el aumento de precios, Trump respondió: ‘El mensaje es: ¡felicitaciones! Si fabrican su auto en Estados Unidos, ganarán mucho dinero. Si no, probablemente tendrán que venir a Estados Unidos, porque si fabrican su auto en Estados Unidos, no hay aranceles’.

Tras la entrevista, un asistente del presidente se comunicó con NBC News para decirle que, Trump se refería específicamente a los precios de los automóviles extranjeros.