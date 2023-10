Estas son las imágenes de las protestas en varias ciudades del mundo tras el bombardeo al hospital Al Ahli en Gaza

Esta protesta fue convocada por las organizaciones “If not now” y “Jewish voice for Peace”, conformadas por judíos estadounidenses movilizados en contra de la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza.

EN OTRAS PARTES DEL MUNDO LAS PERSONAS ALZAN SU VOZ

En Sarajevo, cientos de personas también protestaron en contra el ataque al hospital de Gaza, así mismo en Líbano, Egipto, Yemen, Baréin, Jordania, Francia, Grecia o Alemania

A continuación te mostramos las imágenes en las que miles de personas alzaron su voz y su indignación tras el bombardeo al hospital en Gaza.