Este es el discurso completo del triunfo de Donald Trump

Esta noche hicimos historia por una razón y la razón será justamente esa: superamos obstáculos que nadie creía posibles y ahora está claro que hemos logrado el logro político más increíble. Miren lo que pasó, ¿no es una locura?

(APLAUSOS Y VÍTORES).

Pero es una victoria política que nuestro país nunca había visto antes, nada parecido. Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de haber sido elegido su 47.º presidente y su 45.º presidente.

Y cada ciudadano luchará por ti, por tu familia y por tu futuro. Lucharé por ti todos los días, con cada aliento de mi cuerpo. No descansaré hasta que hayamos logrado el Estados Unidos fuerte, seguro y próspero que nuestros hijos merecen y que tú mereces.

Esta será verdaderamente la era dorada de Estados Unidos, eso es lo que tenemos. Esta es una victoria magnífica para el pueblo estadounidense que nos permitirá hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y además de haber ganado en los estados en disputa de Carolina del Norte, me encantan estos lugares: Georgia, Pensilvania y Wisconsin. Ahora estamos ganando en Michigan, Arizona y Alaska, lo que nos daría al menos 315 votos electorales. Pero aquí también estamos haciendo lo que hicieron las cadenas de televisión o quienquiera que lo haya llamado, porque no había otro camino. No había otro camino hacia la victoria.

También ganamos el voto popular. Eso estuvo genial.

Ganar el voto popular fue muy lindo, les puedo decir. Es una gran sensación de amor. Tenemos una gran sensación de amor en esta gran sala, con gente increíble a mi lado. Estas personas han sido increíbles. Han hecho el viaje conmigo y los vamos a hacer muy felices y los vamos a hacer muy felices con su voto.

Espero que algún día, cuando mires atrás, digas que ésta fue una de las votaciones verdaderamente importantes de mi vida, cuando voté por este grupo de grandes personas, más allá del presidente. Estados Unidos nos ha dado un mandato poderoso y sin precedentes. Hemos recuperado el control del Senado. ¡Vaya, eso es bueno! Las elecciones al Senado en Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin y la gran Mancomunidad de Pensilvania fueron ganadas por el movimiento MAGA.

¡Nos ayudaron muchísimo! En esos casos, en cada uno de ellos, trabajamos con los senadores. Fueron contiendas difíciles. La cantidad de victorias en el Senado fue absolutamente increíble. Hicimos teleconferencias con cada uno de ellos. A veces hicimos dos o tres. Es increíble ver esas victorias. Nadie esperaba eso, nadie.

Quiero darle las gracias por eso. Tiene algunos senadores excelentes y algunos senadores nuevos excelentes. También parece que mantendremos el control de la Cámara de Representantes. Quiero darle las gracias a Mike Johnson. Creo que está haciendo un trabajo fantástico. También quiero darle las gracias a mi hermosa esposa, Melania, la Primera Dama. Ella tiene el libro más vendido del país, ¿puede creerlo? Ha hecho un gran trabajo. Trabaja muy duro para ayudar a la gente, así que quiero darle las gracias.

Quiero agradecer a toda mi familia. A mis maravillosos hijos, que son unos niños maravillosos. Todos pensamos que nuestros hijos son maravillosos, pero es bueno que así sea. Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Lara, Jarrod, Kimberly y Michael, gracias a todos, ¡qué ayuda!

Mi suegro Víctor es tremendo. Extrañamos mucho a la mamá de Melania, Amalia. Ella estaría muy feliz. Estando en este escenario estaría muy orgullosa. Era una gran mujer. Era hermosa por dentro y por fuera. Era una gran mujer.

Quiero ser el primero en felicitar a nuestro gran ahora puedo decir Vicepresidente electo de los Estados Unidos, JD Vance.

Y su absolutamente extraordinaria y hermosa esposa, Usha Vance. Es un tipo luchador. Fue al campo enemigo, a ciertas cadenas. A mucha gente no le gusta y dice: “Señor, ¿tengo que hacer eso?”.

Algunos, como CNN y NBC. Es el único que lo espera con ansias y luego los destruye por completo. Diga un par de palabras aquí.

JD VANCE: Bueno, señor presidente, le agradezco que me haya permitido acompañarlo en este increíble viaje. Le agradezco la confianza que ha depositado en mí.

¡Creo que acabamos de presenciar la mayor recuperación política en la historia de los Estados Unidos de América!

Bajo el liderazgo de Donald Trump, nunca dejaremos de luchar por ustedes, por sus sueños, por el futuro de sus hijos.

Después de la mayor recuperación política en la historia de Estados Unidos, vamos a liderar la mayor recuperación económica en la historia de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump.

DONALD TRUMP: Ha resultado ser una buena elección. Al principio me criticaron un poco, pero sabía que tenía un cerebro bueno, tan bueno como se puede conseguir.

Amamos a la familia. Vamos a tener cuatro años maravillosos y vamos a cambiar nuestro país y convertirlo en algo muy especial. Que perdure esa pequeña cosa llamada especial. Tenemos que lograr que así sea. Vamos a lograr que sea algo grandioso.

Es el mejor país y potencialmente el mejor país del mundo con diferencia, y ahora vamos a trabajar muy duro para recuperarlo. Vamos a convertirlo en lo mejor que ha sido nunca, tenemos que hacerlo.

Si tenemos que esperar más tiempo, no sé, la cosa iba mal y muy rápido, tendremos que cerrar esas fronteras y dejar que la gente entre a nuestro país. Queremos que la gente vuelva a entrar, pero tenemos que dejar que vuelvan, que lo hagan de forma legal. Permítanme también expresar mi enorme agradecimiento a Susie y Chris. ¡El trabajo que hicieron! Ven, Susie. Ven aquí, Susie. Chris, ven aquí, Chris.

A Susie le gusta quedarse atrás, déjame decírtelo. La llamamos la doncella de hielo. Ven aquí, Chris. A Susie le gusta quedarse en segundo plano. Ella no está en segundo plano.

CHRIS LACIVITA: Esto fue inesperado, pero obviamente quiero agradecer al presidente Donald Trump por este viaje.

Fue un gran partido y es un candidato extraordinario. Será un gran presidente número 47. Este equipo que teníamos es el mejor equipo. ¡Incluso mi jefa, Susie Wiles, es la mejor! Gracias.

DONALD TRUMP: Nunca los había visto tan tímidos. Son geniales. Todos aquí son geniales y muy especiales. ¿Quiénes dijeron? Déjenme decirles que tenemos una nueva estrella.

Ha nacido una estrella, Elon (Musk). Es un tipo increíble. Estábamos sentados aquí esta noche. Pasó dos semanas en Filadelfia y en diferentes partes de Pensilvania haciendo campaña. Envió el cohete al aire hace dos semanas y lo vi. Lo vi descender. Vi que cuando se fue era hermoso y blanco brillante y cuando bajó no era tan bonito, iba a 10.000 mph y ardía como el infierno. Le pregunté qué le había pasado a tu pintura. Dijo que nunca habíamos sido capaces de hacer una pintura que pudiera soportar ese tipo de calor.

Lo vi dar la vuelta y caer. Tiene 22 pisos de altura, no lo parece. Cayó y cayó y se veía el fuego ardiendo. Dije: “Solo Elon puede hacer esto”. Vi una historia, la vi anoche, tenía un hombre al teléfono, la pantalla estaba silenciada, sin sonido, hablé con un hombre muy importante, que está aquí, un tipo muy importante, una de las personas más importantes del país, en realidad, diría... Fui presidente y ahora parece que tal vez voy a ser presidente de nuevo, así que tal vez podría pedirle que espere, especialmente porque vas a ser presidente de nuevo, se detienen.

Bajé el teléfono y miré la pantalla y vi esta cosa loca bajando y bajando y parecía que se estrellaría contra el pórtico, dije: “Oh, no”, y dije: “¿Te importaría sostenerlo? Necesito ver esto”.

Pensé que era una película de la era espacial o algo así. Dejé el teléfono, pero no lo cogí durante 45 minutos y él estaba agarrándolo. Esta nave espacial descendió y vi los motores encendiéndose y parecía que se había acabado, que iba a estrellarse, entonces vi el fuego que salía del lado izquierdo y lo enderezaron y luego descendió con mucha suavidad y luego lo envolvió con sus brazos y lo sostuvo, como sostienes a tu pequeño bebé por la noche.

Fue algo hermoso de ver y llamé a Elon y le dije: “Elon, Elon, ¿fuiste tú?”. Él dijo: “Sí, fuiste tú”. Dijo: “¿Puede Rusia hacerlo?”. No. ¿Puede Estados Unidos hacerlo? Nadie puede hacer eso. Por eso te amo, Elon. Eso es genial.

Tuvimos el trágico huracán Helene, que afectó en particular a Carolina del Norte. Fue el huracán de agua más grande que hemos visto jamás. Los campos se convirtieron en lagos. El peligro era increíble. La gente de Carolina del Norte vino a verme y me dijo: “¿Sería posible que hablaras con Elon Musk? Necesitamos Starlink”.

Le pregunté qué era Starlink. Es una forma de comunicación. Llamé a Elon. Era muy peligroso. La gente podía morir. No había comunicación y todos los cables estaban caídos. Llamé a Elon Musk y me dijo que tenía algo llamado Starlink. Le pregunté qué era. Me respondió que era un sistema de comunicación. Le dije que lo necesitaban con urgencia en Carolina del Norte.

Llegó allí tan rápido que fue increíble. Salvó muchas vidas. Es un personaje, un tipo y un supergenio. Tenemos que proteger a nuestros genios. No tenemos tantos.

Quiero agradecer al campeón del US Open, un golfista fantástico. Es un poco más alto que yo, golpea la pelota un poco más lejos que yo, Bryson DeChambeau es un colega. ¿Qué le pasó a Bryson? Está aquí arriba. ¿Dónde está? Bryson está aquí arriba. Está golpeando pelotas. Está en camino. Está golpeando pelotas. ¿Bryson? ¡Míralo! Tiene una gran carrera, tuvo un gran US Open.

También tenemos a Dana White, ¡es un tipo duro! Entonces Dana empezó en la UFC y vino a mí... Le dije que era el deporte más duro que había visto, pero a mí me empezó a gustar y a él le encantó.

Nadie ha hecho un mejor trabajo en el deporte. Es un tipo muy motivador. Lo que hace es conseguir que estos luchadores se esfuercen al máximo. Se ha convertido en una de las empresas deportivas más exitosas del mundo y de todos los tiempos. Le está yendo muy bien. Me gustaría pedirle que diga algunas palabras, porque a la gente le encanta saber de él.

DANA WHITE: Nadie se merece esto más que él y nadie se lo merece más que su familia. Esto es lo que pasa cuando la máquina te persigue, lo que has visto en los últimos años, así es como se ve. No pudieron detenerlos, él sigue adelante, no se rinde, es el hombre más resistente y trabajador que he conocido en mi vida, su familia es gente increíble, esto es karma, damas y caballeros, ¡se lo merece! ¡Se lo merecen como familia!

Quiero agradecerles a algunas personas rápidamente. Quiero agradecerles a Ross, a los chicos y al poderoso Joe Rogan. Gracias, América. Que tengan una buena noche.

DONALD TRUMP: ¡Es un gran trabajo! Es un tipo increíble, realmente increíble, pero sobre todo quiero agradecer a los millones de estadounidenses que trabajan duro en todo el país y que siempre han sido el corazón y el alma de este gran movimiento. Hemos pasado por mucho juntos y hoy ustedes se presentaron en cantidades récord para lograr una victoria como probablemente ninguna otra.

Esto fue algo especial y vamos a recompensarlos, vamos a hacer el mejor trabajo, vamos a darle la vuelta a la situación y hay que darle la vuelta rápidamente. Vamos a darle la vuelta a la situación y lo haremos de todas las maneras posibles, pero lo haremos de todas las maneras posibles. Este será recordado por siempre como el día en que el pueblo estadounidense recuperó el control de su país.

Sólo quiero decir que, en nombre de este gran grupo de personas, estas son personas trabajadoras, son personas fantásticas y podemos agregar algunos nombres como Robert F. Kennedy Jr. Y él ayudará a que Estados Unidos vuelva a ser saludable.

LA MULTITUD CÁNTICO: ¡Bobby! ¡Bobby!

DONALD TRUMP: Es un gran tipo y quiere hacer algunas cosas y vamos a dejar que sucedan. Solo le dije: “Bobby, déjame el petróleo a mí”, tenemos más oro líquido, petróleo y gas, más oro líquido que cualquier país del mundo, más que Arabia Saudita. Tenemos más que Rusia, Bobby, mantente alejado del oro líquido. Aparte de eso, ve y diviértete, Bobby.

Vamos a pagar la deuda, reducir los impuestos, podemos hacer cosas que nadie más puede hacer, nadie más va a poder hacerlas. China no tiene lo que nosotros tenemos, nadie tiene lo que nosotros tenemos. También tenemos a la mejor gente, eso es lo más importante.

Esta campaña ha sido histórica y, en muchos sentidos, tenemos la coalición más grande, más amplia y más unida. Nunca han visto algo así en toda la historia de Estados Unidos. Nunca lo han visto, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, rurales y urbanos, y todos ellos nos están ayudando esta noche, si se imaginan.

Estaba viéndolo esta noche, estaban haciendo un gran análisis de las personas que votaron por los puntos en común. Nunca había visto algo así. Provenía de todos los rincones: sindicalistas, no sindicalistas, afroamericanos, estadounidenses de pánico, asiáticos, árabes, musulmanes, todos. Fue hermoso. Fue un realineamiento histórico, que unió a ciudadanos de todos los orígenes en torno a un núcleo común de sentido común.

Ya sabéis que somos el partido del sentido común, queremos fronteras, queremos seguridad, queremos que todo vaya bien y que todo sea seguro, queremos una buena educación. Un ejército fuerte y poderoso, y lo ideal sería que no tuviéramos que usarlo. No tenemos guerras, durante años no tuvimos guerras, excepto cuando derrotamos a ISIS en un tiempo récord, pero no tuvimos guerras.

Dijeron: “Él va a iniciar una guerra”. No voy a iniciar una guerra, voy a detener las guerras, pero esta también es una victoria enorme para la democracia y para la libertad.

Juntos vamos a desbloquear el glorioso destino de Estados Unidos, vamos a lograr el futuro más increíble para nuestro pueblo.

Ayer, cuando estaba en mi última parada de la campaña electoral, nunca más volveré a hacer un mitin, ¿pueden creerlo? Creo que hemos hecho aproximadamente 900 mítines desde el principio: 900, 901, algo así. ¡Muchos mítines! Fue triste, todo el mundo estaba triste. Mucha gente dijo que este era nuestro último mitin, pero ahora vamos a hacer algo mucho más importante porque los mítines nos sirvieron para ponernos en una posición en la que realmente podemos ayudar a nuestro país y eso es lo que vamos a hacer.

Vamos a hacer que nuestro país sea mejor que nunca. Dije que muchas personas me han dicho que Dios me salvó la vida por una razón. Y esa razón era salvar a nuestro país y devolverle la grandeza a Estados Unidos, y ahora vamos a cumplir esa misión juntos.

Cumpliremos esa misión. La tarea no será fácil, pero pondré toda la energía, el ánimo y la lucha que tengo en el alma en la tarea que me has encomendado.

Este es un gran trabajo, no hay otro igual. Este es el trabajo más importante del mundo. Tal como lo hice en mi primer mandato, tuvimos un gran primer mandato, mi gran, gran primer mandato. Gobernaré según un modelo simple: promesas hechas, promesas cumplidas. Cumpliremos nuestras promesas. Nada me impedirá cumplir la palabra que les di a ustedes, el pueblo.

Haremos que Estados Unidos vuelva a ser un país seguro, fuerte, próspero, poderoso y libre. Pido a todos los ciudadanos de nuestro país que se unan a mí en este esfuerzo noble y justo, que es lo que es. Es hora de dejar atrás las divisiones de los últimos cuatro años. Es hora de unirnos y vamos a intentarlo, tenemos que intentarlo y lo vamos a lograr.

El éxito nos unirá, lo he visto. Lo vi en el primer mandato, cuando cada vez teníamos más éxito. La gente empezó a unirse. El éxito nos unirá y vamos a empezar poniendo a Estados Unidos en primer lugar.

Tenemos que poner a nuestro país en primer lugar al menos durante un tiempo, tenemos que solucionarlo. Porque juntos podemos realmente hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande para todos los estadounidenses. Solo quiero decirles que es un gran honor, quiero darles las gracias, no los defraudaré. El futuro de Estados Unidos será más grande, mejor, más audaz, más rico, más seguro y más fuerte que nunca antes.

Dios te bendiga y Dios bendiga a Estados Unidos, muchas gracias.