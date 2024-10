Evangélicos en Pensilvania piden votar por la ‘palabra de Dios’ con Trump como favorito

LANCASTER- La mayoría de la comunidad evangélica de Pensilvania ya ha decidido su papeleta para las elecciones de EE.UU. y, aunque dentro de sus iglesias no resuena el nombre de ningún candidato, los feligresas saben que cuando los pastores hablan de la importancia de votar, realmente quieren decir: háganlo por Trump.

“No está permitido pedir el voto para ningún aspirante o partido, pero absolutamente todos somos conscientes aquí de quién defiende la palabra de Dios y los valores de la Biblia, y quién no”, explica a EFE un miembro de la iglesia Ephrata Community Church, muy cerca de Lancaster (Pensilvania), que prefirió no identificarse.

EL PESO POLÍTICO DE LA RELIGIÓN EN PENSILVANIA

En el condado de Lancaster, al sureste de este ‘estado bisagra’ que con sus 19 votos electorales y gran división política se presenta como crucial para los comicios presidenciales, conviven principalmente familias blancas repartidas por zonas rurales de clase acomodada y una incipiente comunidad latina.

Según el reputado Centro de Investigaciones Pew, en Pensilvania actualmente una de cada dos personas se define como cristiano protestante en sus diferentes variantes y la mitad de la población considera que Dios tiene un papel ‘muy importante’ en sus vidas.