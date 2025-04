Donald Trump, la era de la purga federal; despidos masivos para presunta “eficiencia”

Nina Olson, directora del Centro de Derechos del Contribuyente, testificó en el Congreso que las llamadas ‘renuncias diferidas’ eran en realidad ‘ceses coaccionados’ que estaban causando ‘una fuga de cerebros’ en el IRS.

La reducción de expertos fiscales y analistas de datos compromete la eficiencia del sistema tributario, justo en el momento en que se exigen mayores ingresos para financiar los proyectos del nuevo gobierno. Trump afirma que con los despidos, Estados Unidos ahorrará millones.

De acuerdo con un análisis de Oxford Economics, esos despidos significan la pérdida de 22 mil millones de dólares en salarios federales en todo el país este año. La capital estadounidense será la más afectada.

Además de un aumento del desempleo, los expertos alertan, por otro lado: los despidos en el Departamento de Salud se producen en medio del peor brote de sarampión en años en Estados Unidos.

La reacción ciudadana crece. El 26 de marzo, empleados de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) salieron a protestar en ciudades como Boston y Washington. ‘¿Cómo se deletrea corrupción? E-L-O-N’, se leía en una de las pancartas.

‘Muévete, DOGE, sal del camino’, indicaba otra.

Entre los más golpeados por los despidos están, paradójicamente, quienes más confiaron en Trump. Nathan Hooven, veterano discapacitado de la Fuerza Aérea, votó por Trump en noviembre.

Fue despedido en febrero de un centro médico para veteranos en Virginia. ‘Creo que muchos otros veteranos votaron de la misma manera y hemos sido traicionados’, dijo. James Stancil, otro veterano despedido del hospital de Asuntos de Veteranos en Milwaukee, lo describió así: ‘Me sentí como si me hubieran disparado y arrojado de un helicóptero’. Michael Graugnard, exempleado federal y votante republicano, dijo sin rodeos que ‘esperaba que mejorara la economía y bajaran los precios, no perder mi trabajo por el que serví durante años’.

Las consecuencias también han alcanzado la política exterior. El DOGE desmanteló 83% de los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), lo que afectó a más de 5 mil 200 iniciativas en América Latina y el Caribe.

Solo en México se congelaron fondos por 10 millones de dólares destinados a proyectos comunitarios. La comunidad diplomática habla de un daño estructural a la cooperación regional que tardará años en ser reparado.

Elon Musk se mantiene desafiante. En entrevista con Fox News, aseguró que ‘prácticamente nadie ha sido despedido’, una afirmación que contrasta con la evidencia documental de miles de ceses. Prometió que los verdaderos beneficiarios de la Seguridad Social recibirán más dinero como resultado de las reformas.

TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk abandonará cargo en el gobierno en ‘unos meses’: Trump

Mientras tanto, The New York Times reveló que el DOGE cometió errores en sus informes financieros, confundiendo 8 millones con 8 mil millones de dólares en supuestos ahorros. ‘Detrás de las acciones del DOGE de Musk, las sospechas de conflictos de intereses se acumulan’, escribió la revista Wired, citando a auditores federales que calificaron el nuevo sistema como ‘un atraco, robando una vasta cantidad de datos gubernamentales’.

En el Senado, la oposición ha sido bipartidista en algunos casos. Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand condenaron los recortes al programa de salud para víctimas del 9-11; ‘estos recortes perjudicarán a los más de 130 mil beneficiarios al retrasar tratamientos necesarios por exposición a materiales tóxicos’, dijeron en una carta conjunta dirigida al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.