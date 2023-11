“Han manchado mi reputación”, asegura Steve Bell, un caricaturista de The Guardian, cesado tras dibujar a Netanyahu

Reino Unido- El despido de Bell, a quien el periódico británico no renovará su contrato, demuestra los obstáculos para transitar las acusaciones de antisemitismo, sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual de la guerra entre Israel y Hamás, así como se encuentra la sátira política en el Reino Unido.

“Está bien si, llegado mayo, quieren separar nuestros caminos. Pero que no me digan que no van a usar mi trabajo a partir de ahora, porque eso implica que hay algo cuestionable en él, lo que no es cierto”, explicó Bell durante una entrevista concedida a la Agencia EFE.

“Están diciendo que soy ‘persona non grata’”, se lamenta el legendario caricaturista

POLÉMICA CARICATURA

Derivado de la polémica por la caricatura, misma que no fue publicada por el diario británico, así como el despido de su autor, atrapó la atención de titulares en este país, en donde Bell, de 72 años, es reconocido por sus osadas representaciones de los políticos del momento.