Kamala Harris concede una entrevista a un medio no tan amistoso: Fox News

El martes, tiene previsto grabar una entrevista en directo en Detroit con Charlamagne Tha God, presentador del programa de radio matinal The Breakfast Club, especialmente popular entre la población milénial negra.

La semana pasada fue entrevistada en The View, The Late Show with Stephen Colbert y The Howard Stern Show. La semana pasada, Harris participó en una entrevista en el programa 60 Minutes de la cadena CBS. Trump se negó a aparecer en el programa y acusó a la CBS de parcialidad; la cadena dijo que se había comprometido a una entrevista y luego no cumplió su promesa.

Trump tiene una presencia frecuente en programas partidistas de Fox News como Hannity; también ha mantenido una agenda intensa de entrevistas en pódcasts y otros medios alternativos, incluida la página de streaming de una celebridad de los videojuegos. El martes será entrevistado por el redactor jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, en el Club Económico de Chicago.

Michael M. Grynbaum escribe sobre la intersección de los medios, la política y la cultura. Ha sido el corresponsal de medios de comunicación del Times desde 2016. c. 2024 The New York Times Company.

