Inicia la votación anticipada en el estado considerado clave de Georgia

”Estamos preparados para una participación histórica”, afirmó a medios locales Keisha Smith, quien es la directora electoral de DeKalb, que es uno de los mayores condados de la zona metropolitana de Atlanta.

8.2 MILLONES DE VOTANTES

En Georgia hay alrededor de 8.2 millones de votantes que están registrados, de acuerdo a los últimos datos de la Oficina del secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger.

De este número de personas que pueden emitir su voto, cerca de 4.1 millones son blancos, 2.5 son afroamericanos, 877,000 no es partidario de ninguno de estos partidos, 380,000 son hispanos y 250,000 son asiáticos o del Pacífico, tomando en cuenta las cifras oficiales.

La fecha límite para que una persona pueda registrarse para votar en Georgia fue el pasado 7 de octubre y el plazo para emitir el voto no fue extendido, no obstante a los intentos de algunas organizaciones y activistas que solicitaron la posibilidad de alargar el proceso después del paso del huracán Helene por Georgia, en donde dejó una daños y personas fallecidas a finales de septiembre.

Una jueza federal decidió desestimar una demanda que fue presentada por grupos defensores del derecho al voto con el objeivo de reabrir el registro de electores arguyendo de que “las perturbaciones provocadas por el huracán Helene privaron injustamente” a las personas de la oportunidad de poder inscribirse para emitir su voto.

Esta acción legal, fue interpuesta por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, en inglés), así como la Georgia Coalition for the People’s Agenda y el New Georgia Project, defendí que históricamente hay un aumento en el número de personas que se registra en los últimos días del proceso.

GEORGIA UN ESTADO ESENCIAL EN LA VICTORIA DE BIDEN

Georgia fue un estado fundamental para que el presidente Joe Biden ganara en los comicios de 2020.

En 1992 por primera vez las personas votaron por el partido demócrata, cuando Bill Clinton logró imponerse a George H.W. Bush, gracias a una alianza entre votantes jóvenes y de minorías, entre ellos miembros de la comunidad latina, afroamericana y asiática.

Por último, teniendo en cuenta las cifras oficiales, la contienda presidencial de Georgia fue definida por menos de 12,000 votos en 2020, por lo que en consecuencia las organizaciones están realizando intensas campañas con el propósito de lograr movilizar a los votantes.

Con información de la Agencia EFE.