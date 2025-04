La lucha de las fábricas en China para sobrevivir a los aranceles de Trump

Elon Li, quien es propietario de una pequeña fábrica en Cantón que produce equipos de cocina de bajo precio para restaurantes y parrilleros de jardín, dijo que no le preocupaban los aranceles estadounidenses más recientes porque todos sus competidores también están en Cantón o cerca de allí.

Las cancelaciones de última hora sin compensación que están realizando importadores que no quieren pagar los aranceles de Trump, han ocasionado que algunas fábricas se queden con inventarios considerables de todo tipo de productos, desde prendas de vestir hasta bolsos, dijeron los gerentes de las fábricas. Los anticipos del 50 por ciento que habían recibido no son ni de lejos suficientes para cubrir sus gastos.

La gerente de una fábrica situada calle abajo, quien solo dio su apellido, Yao, dijo que abastecía principalmente a Amazon y que ya había visto una ralentización de los pedidos. “Si los aranceles estadounidenses son demasiado elevados, no podremos hacerlo, y me cambiaré definitivamente a otros mercados”, dijo.

“La guerra comercial tiene un enorme impacto, porque si no puedes exportar, habrá menos pedidos de ropa y no habrá nada que hacer”, dijo Ling Meilan, copropietaria de una fábrica de camisas situada en la segunda planta de un edificio de concreto en un vasto laberinto de edificios industriales de pocos pisos. Los trabajadores están encorvados sobre máquinas de coser en largas mesas bajo luces fluorescentes.

Fabricantes de Japón, Corea del Sur y Europa fabrican equipos para las mismas tareas, pero utilizan materiales mucho más caros y cobran hasta 10 veces más que él. Las fábricas del sudeste asiático y África no han podido competir porque solo China fabrica componentes eléctricos de bajo costo, dijo, sacando de un banco de la fábrica un interruptor a prueba de agua para mostrarlo como ejemplo.

El acero, su mayor gasto, es mucho más barato en China que en otros lugares, dijo Li, quien dijo que cambió su nombre en inglés de Dragon a Elon tras leer en 2020 un libro sobre Elon Musk. El hundimiento del mercado inmobiliario chino ha diezmado la construcción en China y ha dejado un exceso de acero.

El precio de venta al público del equipo para cocinar en Estados Unidos es hasta ocho veces superior al costo de fabricarlos en China, dijo Li. Los aranceles se calculan principalmente a partir del costo de fabricación, que es muy bajo, antes de que se incremente considerablemente en Estados Unidos. Por lo tanto, incluso un arancel elevado —Trump ha añadido aranceles del 125 por ciento a los productos chinos en menos de tres meses— puede que no haga mucho para aumentar el precio de venta al público, ya que los costos de fabricación son una parte muy pequeña del precio final, dijo Li.

Un gasto que no ha disminuido es la mano de obra. Los gerentes de cinco fábricas de Cantón dijeron que en las últimas semanas no habían visto ninguna señal de que los trabajadores fueran a aceptar salarios más bajos. El descenso de la natalidad en China durante décadas ha provocado una escasez nacional de trabajadores en las fábricas, sobre todo entre los jóvenes.

Décadas de crecimiento económico casi continuo en China han dejado en muchos fabricantes una fe permanente en que superarán de algún modo las dificultades más recientes.

“Nuestro país en verdad se está volviendo más fuerte”, dijo Ling. “Personalmente, estoy bastante satisfecha y tengo una gran confianza en China”. c. 2025 The New York Times Company