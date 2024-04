Policía allana la casa de Dina Boluarte, presidenta de Perú

“Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por el orden interno del país”, escribió el ministerio.

Algunos de los aliados de Boluarte en la derecha la culparon de dejar que la situación se agravara. Y los medios de comunicación, alguna vez afines, han adoptado por una postura más crítica, señal de que la paciencia puede estar agotándose entre sus partidarios.

La polémica sobre los relojes Rolex se produce en un momento en el que la economía flaquea y el hambre crece en Perú, un país que se ganó el elogio internacional por consolidar su democracia y aprovechar el auge de las materias primas impulsado por la minería para sacar a millones de sus ciudadanos de la pobreza. El programa de noticias de investigación Cuarto Poder informó que Boluarte lució un modelo de Rolex valorado en más de 18.000 dólares durante un acto celebrado en febrero para abordar la pobreza en poblaciones vulnerables.

Algunos analistas políticos dijeron que el escándalo podría abrir la puerta a una nueva ronda de agitación política en un país que ha tenido seis presidentes en los últimos seis años.

Todas las salidas a la crisis actual parecían conducir a “un callejón sin salida”, dijo en una entrevista el politólogo peruano Gonzalo Banda. Si seguía en el cargo, era probable que la confianza en la democracia disminuyera aún más, con consecuencias impredecibles, dijo.

“En Perú, hay una clase política que ya no responde a los ciudadanos, por lo que los ciudadanos están cada vez más alejados de la política, más descontentos con la política, más hartos de la política, lo que no significa que no presten atención”, dijo Banda. “Todo ese descontento se va a desatar en las nuevas elecciones”.

Según una encuesta realizada en enero, Boluarte es la presidenta menos popular de América Latina, con un índice de aprobación de solo el 9 por ciento.

Antigua funcionaria convertida en política de un partido marxista, fue vicepresidenta del presidente Pedro Castillo. Le sucedió después de que este fuera destituido en 2022 y arrestado por anunciar que iba a tomar el control del Congreso y del sistema judicial.

La decisión de Boluarte de sustituir a Castillo en lugar de renunciar —como prometió en una ocasión que haría para dar paso a nuevas elecciones— desencadenó violentas protestas contra su gobierno a finales de 2022 y principios de 2023, con 49 civiles muertos en represiones policiales y militares. Actualmente está siendo investigada por la fiscalía nacional de derechos humanos.

Boluarte es también coautora de un libro sobre legislación de derechos humanos que está siendo investigado por plagio.

Antes de asumir el cargo, Boluarte ganaba 1100 dólares al mes como funcionaria de la institución estatal que elabora los documentos de identidad. Como ministra, ganaba unos 8000 dólares al mes, y como presidenta gana algo más de 4000 dólares al mes.

Mientras las autoridades retiraban cajas de las residencias de Boluarte, un legislador anunció que su antiguo partido de izquierda había conseguido apoyo suficiente para una moción de vacancia en el Congreso, donde Boluarte se ha apoyado en una coalición de partidos de derecha y de centro para sobrevivir.

Aunque solo se requieren 26 votos para una moción de vacancia, se necesitan 87 votos —o dos tercios de los legisladores— para su aprobación.

Desde 2016, cuando los escándalos de corrupción consecutivos comenzaron a alimentar batallas políticas de alto riesgo en Perú, dos presidentes, Castillo y Martín Vizcarra, han sido destituidos. Uno de ellos, Pedro Pablo Kuczynski, dimitió para evitar la destitución. Todos los expresidentes peruanos vivos, excepto uno, Francisco Sagasti, que gobernó desde finales de 2020 hasta mediados de 2021, han sido investigados por corrupción o abusos de los derechos humanos. En 2019, el expresidente Alan García se suicidó para evitar ser detenido.

El congresista Alejandro Muñante, del partido de extrema derecha Renovación Popular, dijo en X que Boluarte no se había hecho ningún favor con su silencio en las últimas semanas.

“Callar le ha costado mucho a la presidenta y le seguirá costando si sigue optando por esta pésima estrategia de defensa”, dijo Muñante. “Boluarte aún está a tiempo de aclararlo. Si no lo hace, una nueva sucesión no sería nada descabellada”. c. 2024 The New York Times Company.

Por Mitra Taj, The New York Times.