Por usar relojes Rolex, investigan a presidenta de Perú por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía de Perú ha anunciado este lunes que ha iniciado una investigación preliminar contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por presunta corrupción.

Se le señala por haber adquirido varios relojes de marca de alto valor.

El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales ordenó iniciar diligencias contra la presidenta “por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos por el uso de relojes de la marca Rolex”, según dice un comunicado.

El portal de noticias peruano La Encerrona reveló que Boluarte cuenta con una colección de relojes de alta gama, incluido uno tasado en alrededor de 14 mil dólares, a través de un análisis de 10 mil fotografías.

“Trabajo desde mis 18 años, lo que tengo es fruto de mi esfuerzo”, respondió Boluarte a los periodistas.

“El artículo en particular es de antaño. Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano”, declaró Boluarte, de 61 años, el pasado viernes.

La fiscalía ya investiga a Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, en un caso abierto el año pasado, por la muerte de más de 50 ciudadanos “durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023”.

Boluarte fue interrogada por primera vez en marzo del 2023 en el marco de esa investigación.

Si resulta acusada en alguno de estos casos, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta 2026, cuando culmine su mandato, según fija la Constitución.