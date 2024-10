Por qué Helene causó tanto daño, incluso lejos de la costa

Helene llegó a Florida el jueves pasado como huracán de categoría 4 y se adentró cientos de kilómetros en el país , arrojando billones de litros de lluvia . Los vientos del ciclón se debilitaron en tierra, como suelen hacer los huracanes porque ya no tienen acceso a las cálidas aguas oceánicas que los impulsan.

El grupo tenía previsto calcular cómo habrían variado las precipitaciones, la velocidad del viento y otras características del ciclón en un mundo que no se hubiera calentado por la quema de combustibles fósiles, dijo Otto. En las últimas semanas, World Weather Attribution ha examinado la influencia del cambio climático provocado por el hombre en los ciclones del sudeste asiático y de Europa central y oriental .

Los científicos no esperan que el número total de huracanes aumente globalmente a medida que el planeta se calienta. Pero entre los ciclones tropicales que se formen, se espera que una mayor proporción se intensifique hasta alcanzar la categoría 4 o 5, según la NOAA .

Shepherd y sus colegas tienen previsto estudiar en qué medida este segundo fenómeno, el efecto del océano marrón, contribuyó a la fuerza catastrófica de Helene.

Investigaciones anteriores han descubierto que la evaporación en tierra ayudó a mantener el huracán Ida en 2021, la tormenta tropical Erin en 2007 y otras perturbaciones tropicales durante más tiempo. “En lugar de reducirse, mantienen su intensidad y, en algunos casos, tal vez se intensifican”, dijo Shepherd.

Según dijo Shepherd, un conocimiento más detallado del efecto del océano marrón podría ayudar a los meteorólogos a determinar con mayor precisión la cantidad de lluvia que producirán los huracanes para que los propietarios de viviendas y los gestores de infraestructuras puedan prepararse. También ayudaría a “acabar con la idea” de que los huracanes son peligros en los que solo deben pensar quienes viven en las costas, dijo.

“Creo que el hecho de que estos huracanes penetren más tierra adentro es un presagio de lo que puede ocurrir en nuestro estado e incluso en la región de los Apalaches”, dijo Shepherd.

Raymond Zhong reporta sobre cuestiones climáticas y medioambientales para el Times. c. 2024 The New York Times Company.

