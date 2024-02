¿Qué significa para Nayib Bukele tener el control total del Congreso?

Pero el Legislativo volvió a elecciones ese mismo mes, son cada tres años y no siempre coinciden con las presidenciales, como ocurrió este año, y entonces el voto popular dio mayoría al oficialismo. Nuevas Ideas obtuvo 56 de 84 escaños. Y ahora controla 54 de 60 asientos, tras una reforma de Bukele para reducir el número de asambleístas .

SAN SALVADOR- C uando Nayib Bukele ganó la elección presidencial de El Salvador en 2019 prometió cambiar la antigua forma de hacer política y dejar en el pasado los acuerdos bajo la mesa para recibir el apoyo de la oposición . Ahora su reelección , con un respaldo popular de más del 84% , ha venido aparejada de una victoria por amplia mayoría de su partido Nuevas Ideas en el Congreso, lo que le permitirá gobernar sin los condicionamientos de sus rivales .

Bukele no ha manifestado su intención de reformar la Constitución para habilitar un tercer mandato, pero su vicepresidente Félix Ulloa dejó abierta la posibilidad de cambiar la Carta Magna en una entrevista con AP.

Sin embargo, para el tema de la reelección, abogados constitucionalistas defienden que la Constitución tiene claramente establecido que no se puede reformar lo que tiene que ver con la alternancia en el ejercicio de la presidencia y que es un tema que no puede ser abordado en un proceso de reforma constitucional.

La actual Asamblea Legislativa, que tendrá mandato hasta el 30 de abril de 2024, podrá acordar por mayoría simple, 31 diputados, llevar adelante una reforma constitucional . No obstante, para que esa reforma tome forma y sea decretada, la siguiente Asamblea, la que se instalará del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2027, debe ratificarla con el voto de los dos tercios, 40, de los diputados electos .

Arena se quedó con dos y VAMOS, con uno. El FMLN no obtuvo representación parlamentaria .

“Si cambia la Constitución y él (Bukele) quiere hacerlo y la Constitución se la habilita, supongo que estará habilitado”, dijo Ulloa. Y añadió que la Constitución actual permite un primer y un segundo término. “El tercero no lo permite la actual. No estoy diciendo que si cambia no puede ser”.

¿QUÉ DECISIONES PODRÁ ADOPTAR EL GOBIERNO DESDE LA ASAMBLEA?

Con sus 54 diputados, el partido de gobierno podrá, sin necesitar el apoyo de sus aliados ni de la oposición, aprobar préstamos, autorizar emisión de deuda, tratados internacionales, renovar el régimen de excepción, elegir al fiscal general y al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, así como a los magistrados de la Corte de Cuentas, Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral.