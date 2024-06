Reunión entre legisladores estadounidenses y el dalái lama en India enfada a China

China no reconoce al gobierno tibetano en el exilio y no ha mantenido ningún diálogo con los representantes del dalái lama desde 2010 .

En declaraciones a reporteros el martes, McCaul destgacó la importancia del proyecto de ley que, según dijo, demuestra que “Estados Unidos está con el pueblo tibetano”.

Lin Jian, vocero del Ministerio de Exteriores chino, pidió a Washington que no respalde la independencia tibetana y apuntó que la Casa Blanca “no debe firmar el proyecto de ley” o Beijing tomará “medidas decididas”, pero no ofreció más detalles al respecto.

“Es sabido por todos que el 14to dalái lama no es una figura puramente religiosa, sino un exiliado político implicado en actividades separatistas antichinas bajo el manto de la religión”, agregó Lin el martes, instando a la delegación estadounidense a “no tener contacto con el grupo del dalái de ninguna forma, y a dejar de enviar la señal equivocada al mundo”.