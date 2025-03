Medidas de Trump impactan a ‘cocinas’ de fentanilo: periodista de The NYT

CDMX.- La periodista Natalie Kitroeff, jefa de la oficina de The New York Times en la Ciudad de México, afirmó que los laboratorios de fentanilo han parado su producción y tuvieron que cerrar ante las presiones del Gobierno de Donald Trump a México.

en un podcast titulado “Cómo los aranceles están sacudiendo la guerra contra el fentanilo” expone que después de haber visitado -en diciembre de 2024- las “cocinas” de fentanilo regresó tras la toma de protesta del republicano.

De esta nueva visita mencionó que la dinámica se modificó pese a que la ciudad sigue en un contexto violento y sus contactos que forman parte del Cártel de Sinaloa le informaron que ya no hay producción de fentanilo en Culiacán.

“Cuando regresamos a Sinaloa después de la toma de Trump la dinámica se había modificado completamente. Ya no hay laboratorios de fentanilo en Sinaloa, los criminales están temblando literalmente”, refirió en la publicación.

Natalie Kitroeff afirmó que la producción de drogas sintéticas continúa en otras regiones del país, pero en el caso de Culiacán todos los laboratorios habrían cerrado.

“Por tanta presión del gobierno ya no estamos cocinando nada”, afirmaron los miembros del cártel a la periodista, quien mencionó que el encuentro con los presuntos criminales ocurrió en un hotel y no en los laboratorios que visitó anteriormente.

Estos contactos mencionaron al diario estadounidense que este cierre podría ser temporal, ya que están cambiando de ubicación estos espacios de trabajo, mientras los miembros de cárteles están “encerrados”.

“El cambio principal es que Donald Trump entró al gobierno y está presionando tanto al gobierno mexicano que los cárteles han tenido que cerrar sus laboratorios y encerrarse”, cita la periodista.

“El ritmo de estas acciones es algo que no hemos visto, hemos visto en un mes lo que no hemos visto en años (...) vivimos de primera mano la imposición de la que tantos tenían miedo”, puntualizó la comunicadora de The NYT