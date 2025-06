Rusia establece condiciones punitivas en las conversaciones de paz con Ucrania

Rusia dijo a Ucrania en las conversaciones de paz el lunes que sólo aceptaría poner fin a la guerra si Kiev cede grandes porciones de territorio y acepta límites en el tamaño de su ejército, según un memorando informado por los medios rusos.

Los términos, presentados formalmente en las negociaciones en Estambul, destacaron la negativa de Moscú a comprometerse en sus antiguos objetivos de guerra a pesar de los llamados del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al “baño de sangre” en Ucrania.

Ucrania ha rechazado reiteradamente las condiciones rusas, considerándolas equivalentes a una rendición.

Las delegaciones de los bandos en conflicto se reunieron durante apenas una hora, en apenas la segunda ronda de negociaciones de este tipo desde marzo de 2022. Acordaron intercambiar más prisioneros de guerra (centrándose en los más jóvenes y los heridos más graves) y devolver los cuerpos de 12.000 soldados muertos.

El presidente turco, Tayyip Erdogan, lo describió como una gran reunión y dijo que esperaba reunir a Vladimir Putin de Rusia y a Volodymyr Zelensky de Ucrania para una reunión en Turquía con Trump.

Pero no hubo ningún avance en el cese del fuego propuesto que Ucrania, sus aliados europeos y Washington han instado a Rusia a aceptar.

Moscú afirma que busca una solución a largo plazo, no una pausa en la guerra; Kiev afirma que Putin no está interesado en la paz. Trump ha declarado que Estados Unidos está dispuesto a abandonar sus esfuerzos de mediación a menos que ambas partes demuestren avances hacia un acuerdo.

El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, quien encabezó la delegación de Kiev, dijo que Kiev, que ha elaborado su propia hoja de ruta para la paz, revisaría el documento ruso, sobre el cual no ofreció comentarios inmediatos.

Ucrania ha propuesto celebrar más conversaciones antes de finales de junio, pero cree que sólo una reunión entre Zelensky y Putin puede resolver los muchos temas en disputa, dijo Umerov.

Zelensky afirmó que Ucrania presentó a Rusia una lista de 400 niños que, según afirma, fueron secuestrados, pero que la delegación rusa acordó trabajar para repatriar solo a 10 de ellos. Rusia afirma que los niños fueron trasladados desde zonas de guerra para protegerlos.

DEMANDAS RUSAS

El memorando ruso, publicado por la agencia de noticias Interfax, afirmaba que la resolución de la guerra requeriría el reconocimiento internacional de Crimea —península anexionada por Rusia en 2014— y otras cuatro regiones de Ucrania que Moscú ha reclamado como territorio propio. Ucrania tendría que retirar sus fuerzas de todas ellas.

Reiteró las demandas de Moscú de que Ucrania se convierta en un país neutral (descartando la membresía en la OTAN) y que proteja los derechos de los rusohablantes, convierta el ruso en lengua oficial y promulgue una prohibición legal de la glorificación del nazismo.

Ucrania rechaza la acusación de nazismo considerándola absurda y niega que haya discriminación contra los rusoparlantes.

Rusia también formalizó sus términos para cualquier cese del fuego en camino a un acuerdo de paz, presentando dos opciones que parecían imposibles para Ucrania.

La primera opción, según el texto, era que Ucrania iniciara una retirada militar completa de las regiones de Luhansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón. De estas, Rusia controla totalmente la primera, pero solo posee alrededor del 70% del resto.

La segunda opción era un paquete que exigiría a Ucrania el cese de los redespliegues militares y la suspensión del suministro de ayuda militar, comunicaciones satelitales e inteligencia extranjera. Kiev también tendría que levantar la ley marcial y celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en un plazo de 100 días.

El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, dijo que Moscú también había sugerido “un alto el fuego específico de dos a tres días en ciertas secciones del frente” para que se pudieran recoger los cuerpos de los soldados muertos.

Según una hoja de ruta propuesta y elaborada por Ucrania, de la cual Reuters tuvo acceso a una copia, Kiev no quiere restricciones a su fuerza militar después de cualquier acuerdo de paz, ni reconocimiento internacional de la soberanía rusa sobre partes de Ucrania tomadas por las fuerzas de Moscú, ni reparaciones.

UCRANIA ATACÓ LA FLOTA DE BOMBARDEROS RUSOS

El conflicto se ha ido calentando: Rusia lanzó sus mayores ataques con drones de la guerra y avanzó en el campo de batalla en mayo a su ritmo más rápido en seis meses.

El domingo, Ucrania dijo que lanzó 117 drones en una operación llamada “Red de Araña” para atacar aviones bombarderos rusos de largo alcance con capacidad nuclear en aeródromos de Siberia y el extremo norte del país.

Las imágenes satelitales sugirieron que los ataques habían causado daños sustanciales, aunque las dos partes dieron versiones contradictorias sobre su magnitud.

Los analistas militares occidentales describieron los ataques, a miles de kilómetros de las líneas del frente, como una de las operaciones ucranianas más audaces de la guerra.

La flota de bombarderos estratégicos de Rusia forma parte de la “tríada” de fuerzas que –junto con los misiles lanzados desde tierra o desde submarinos– conforman el arsenal nuclear del país, el mayor del mundo.

Ante las reiteradas advertencias de Putin sobre el poder nuclear de Rusia, Estados Unidos y sus aliados se han mostrado cautelosos durante todo el conflicto en Ucrania ante el riesgo de que pueda desembocar en una Tercera Guerra Mundial.

Un funcionario actual de la administración estadounidense dijo que Trump y la Casa Blanca no fueron notificados antes del ataque.

Un ex funcionario de la administración dijo que Ucrania, por razones de seguridad operativa, regularmente no revela a Washington sus planes para tales acciones.

Un funcionario del gobierno del Reino Unido dijo que el gobierno británico tampoco fue informado con antelación.

Zelensky dijo que la operación, que involucró drones ocultos dentro de cobertizos de madera, había ayudado a restablecer la confianza de los socios en que Ucrania puede continuar librando la guerra.

“Ucrania dice que no nos rendiremos y que no cederemos ante ningún ultimátum”, dijo en una conferencia de prensa en línea.

“Pero no queremos luchar, no queremos demostrar nuestra fuerza; la demostramos porque el enemigo no quiere detenerse”.