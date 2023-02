Shou Zi Chew, CEO de TikTok lleva al Congreso estadounidense su batalla contra el veto a su app

“Hay más de 100 millones de voces y sería una verdadera lástima que nuestros usuarios alrededor del mundo no puedan escucharlas más. (...) No me tomo la conversación de ‘sencillamente prohibamos TikTok’ muy a la ligera. No creo que sea una pregunta trivial”, detalló Zi Chew.

Entre los congresistas con los que se reunió el CEO de TikTok está el demócrata Michael Bennet, que según retuiteó este último hoy, le manifestó que esa “app” presenta un riesgo “inaceptable” para la seguridad estadounidense, “envenena” la salud mental de los adolescentes y “perjudica” a toda una generación de estadounidenses.