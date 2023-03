Startup australiana Vow crea una albóndiga de carne de mamut

Ámsterdam- “No es una broma”, aseguró Tim Noakesmith, quien fundó la startup australiana Vow, en relación con el primero de abril, día de las bromas en varios países. “Esta es innovación de verdad”.

Según señala la Agencia The Associated Press, esta carne se pudo hacer a partir de células animales cultivadas. No requiere matar ganado para su producción, por lo que los activistas aseveran que es mejor, no solo para el animal, sino además para el medio ambiente.

Vow hizo uso de la información genética del mamut que se encuentra disponible públicamente, después llenó las partes faltantes con datos genéticos de su pariente vivo más cercano: el elefante africano, e insertó todos estos datos en una célula de oveja, explicó Noakesmith.

En las condiciones adecuadas en un laboratorio, estas células se lograron multiplicase hasta llegar a ser la cantidad suficiente para poder fabricar la albóndiga.