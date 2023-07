Te explicamos que son los fenómenos de El Niño y La Niña

A continuación, una guía básica para ayudarte a entender de qué están o no están hablando.

No obstante, en ocasiones no hay ninguna conversación sobre El Niño y La Niña .

Nueva York- Si te mantienes informado sobre el clima (¿y quién no?) escucharás hablar sobre El Niño y La Niña de vez en cuando .

Los científicos no saben con exactitud qué inicia el proceso . Sin embargo, de vez en cuando, l as condiciones de la presión del aire cambian en el Pacífico ecuatorial, lo que afecta los vientos alisios, que por lo general soplan de este a oeste. Los vientos actúan en la superficie del agua, que se calienta con el sol, lo que la impulsa a moverse .

Los dos componentes están fuertemente relacionados y las condiciones de ambos deben ser ideales para que El Niño o La Niña se formen. Por ejemplo, si las temperaturas de la superficie del mar favorecen a El Niño , pero las condiciones de la presión del aire no, El Niño no se formará .

Los dos están relacionados : s on las fases opuestas de lo que se llama El Niño Oscilación del Sur (ENOS). Por ello, nunca pueden ocurrir de manera simultánea. Además, hay muchas ocasiones en que ninguno de los dos ocurre .

Es importante precisar que estos son solo efectos típicos. El Niño y La Niña a veces no siguen los patrones esperados .

¿QUÉ PASARÁ CON EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Los científicos no están seguros de cómo El Niño y La Niña podrían cambiar conforme el mundo continúa calentándose debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunas investigaciones indican que episodios excepcionalmente intensos ocurrirán con mayor frecuencia de lo que suceden ahora. Sin embargo, cómo esto podría afectar los patrones secos o húmedos en Estados Unidos y el resto del mundo, o si acaso podría hacerlo, es incierto. c.2023 The New York Times Company.

Por Henry Fountain The New York Times.