Tradición y mito del día de Acción de Gracias, la fiesta familiar de los estadounidenses

Thanksgiving o el día de Acción de Gracias, que se celebra mañana, es la fiesta familiar estadounidense por antonomasia; una celebración que, más allá de la opípara cena presidida por un gran pavo horneado con el que todo el mundo la identifica, ha ido evolucionando a lo largo de los siglos mezclando tradición, política, mito y deporte.

La tradición de esta fiesta, celebrada el último jueves de noviembre para agradecer a Dios la cosecha, nació en las casas de los colonos llegados a la región de Nueva Inglaterra, que abarca varios estados del noreste de Estados Unidos.

Pero con los años, el mito fue vinculándose con el considerado como primer grupo de colonos británicos llegados a Norte América, los conocidos como “Peregrinos”, que tomó tierra en el actual Massachusetts en 1620, tras atravesar el océano a bordo del legendario Mayflower.

Sin embargo, la expansión de este mito que unía la celebración con los primero colonos a otras zonas del país no comenzó hasta la década de los años cuarenta del siglo XIX, y la tradición no terminó de cuajar hasta finales de esa centuria y principios del XX, como cuenta a Efe el profesor de la Universidad de Wheaton (Illinois) Tracy MacKenzie, autor del libro “The First Thanksgiving” (La primera acción de gracias).