Tras el triunfo de Trump, algunas mujeres se preguntan: ¿Alguna vez tendrá EU una presidenta?

Quienes apoyaron a Trump, como Katherine Mickelson, una estudiante universitaria de 20 años, de Sioux Falls, Dakota del Sur, dijeron que la contienda se redujo a valores y a cuestiones como la economía, no al género. Incluso la misma Harris buscó ganarse un lugar en la historia sin hacer énfasis en su género.

“Estoy horrorizada”, dijo Precious Brady-Davis, una mujer transgénero de raza negra que acaba de ganar un mandato de dos años en una junta de gestión del agua del área de Chicago, y cuya alegría por ello se vio atenuada. “ Estoy decepcionada con mis compatriotas estadounidenses porque, una vez más, no elegimos a una mujer calificada para la presidencia ”.

“ No creo que haya nada que pudiera haber hecho de manera diferente, lamentablement e”, agregó sobre Harris. “Tal vez no ser mujer”.

Las mujeres tendían más que los hombres a decir que elegir a la primera presidenta fue al menos un factor en su voto, según mostró VoteCast, aunque pocas refirieron que fue el factor principal, y alrededor de 4 de cada 10 mujeres respondieron que no fue un factor.

Denise Martin, de Georgia, tenía una opinión negativa: “ De verdad siento que la mayoría de los estadounidenses todavía no están listos para una mujer. Son muy miopes ”. Eso incluía, opinó, a algunas mujeres votantes.

La idea de elegir a la primera mujer para la presidencia no ocupó un lugar relevante como motivador para los votantes. Sólo alrededor de 1 de cada 10 votantes dijo que el hecho de que Harris fuera la primera mujer fue el factor más importante para su voto, mientras que alrededor de una cuarta parte dijo que era un factor importante, pero no el más importante.

A pesar del potencial histórico de la campaña de Harris, ella no pudo ampliar el apoyo que las mujeres dieron al presidente Joe Biden en 2020 para cimentar una victoria, según AP VoteCast, una encuesta nacional de más de 120.000 votantes de todo el país. El 53% de las mujeres apoyaron a Harris, en comparación con el 46% que apoyaron a Trump, un porcentaje ligeramente inferior a la ventaja de Biden entre ellas en 2020.

“ Si bien creo que a muchas mujeres les gustaría ver a una presidenta, incluida yo misma ”, argumentó Mickelson, “ no vamos simplemente a votar a ciegas por una mujer ”.

Las mujeres que apoyan a Trump, quien tiene 78 años, adoptó un estilo de campaña hipermasculino, usó expresiones sexistas y prometió proteger a las mujeres “sea que les guste o no”, dijeron que encontraron su retórica tal vez desafortunada o exagerada, pero menos inquietante que las preocupaciones sobre la economía, la inmigración y el aborto.

Krissy Bunner, de Greenville, Carolina del Sur, llamó a Trump “promotor de las mujeres” y añadió que el futuro es “mucho más brillante” para ellas debido a que Trump fue elegido.

“Él hace mucho, ya sabes, por nosotras”, expresó la mujer de 56 años. Describió a las mujeres que favorecieron a Harris como engañadas por los medios, y dijo que las políticas fronterizas estrictas de Trump y su postura sobre prohibir que las atletas transgénero participen en deportes femeniles beneficiarían a todas las mujeres.

Virginia King, de 19 años, de Dallas, habló sobre la naturaleza espontánea de Trump. “Él como que habla abiertamente de lo que piensa y de lo que hace, mientras que otras personas lo ocultan”, explicó. “Eso probablemente no sea lo ideal, pero no hace que yo no lo apoye”.

Otras mujeres encontraron siniestra la grandilocuencia del expresidente, y temen que un segundo mandato suyo amenace aún más sus derechos dos años después de que sus designados para la Corte Suprema ayudaron a anular el derecho al aborto.

“Todas las protecciones de las mujeres van a desaparecer si de inicio no proteges la cuestión fundamental básica de la democracia”, argumentó la maestra jubilada Mary Ellen Brown, de 66 años, de Newtown, Pensilvania, quien agregó que se vistió de negro el miércoles y teme que su familia pierda la fe en su país.