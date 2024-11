¿A qué se debe la victoria de Trump en las elecciones?, la Revista Science lo explica

En su editorial titulada “Time to take stock” escrita por H. Holden Thorp, quien es Redactor jefe, revistas científicas, la revista Science precisa que la reelección del candidato republicano, Donald Trump para “un segundo mandato no consecutivo” como presidente de estadounidense, evidencia una realidad: “si bien su éxito se debe en parte a su voluntad de aprovechar la xenofobia, el sexismo, el racismo, la transfobia, el nacionalismo y el desprecio por la verdad”

“Su mensaje resuena en una gran parte de la población estadounidense que se siente alienada de las instituciones gubernamentales, sociales y económicas del país, entre ellas la ciencia y la educación superior”.

Con el fin de poder recobrar a “este grupo descontento”, prosigue Thorp, los líderes científicos deberán impulsar “un panorama científico” que sea “más inclusivo para todos los estadounidenses” y además, demostrar cómo es que la ciencia es capaz de tener éxito durante el mandato de Trump.

Por lo que va a ser “necesario que toda la industria científica cambie los comportamientos que hacen que la ciencia y sus practicantes sean susceptibles a ataques persistentes y futuros”, afirma Thorp.

ATAQUES A LA CIENCIA

“No nos engañemos”, exhorta Thorp, debido a que las embestidas políticas dirigidas a la ciencia proceden “en gran medida” de aquellos que buscan debilitar la verdad con el objetivo de “obtener beneficios políticos”, siendo esta “dinámica es la principal causa de la pérdida de confianza en la ciencia”.