Trump intenta reescribir la historia del 6 de enero en la recta final de la campaña

La mayoría de los votantes consideran peligrosas las acciones de Trump tras las elecciones de 2020. La mitad de los votantes probables dijeron que sus acciones llegaron a amenazar la democracia, frente al 44 por ciento que dijo que solo estaba ejerciendo su derecho a impugnar las elecciones, según una encuesta realizada en julio por el New York Times y el Siena College .

Un portavoz de la campaña de Trump no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Y para los votantes indecisos y persuadibles de los principales estados disputados que Trump intenta ganar en la recta final de la contienda, considerarlo una amenaza para la democracia figuraba entre sus cinco principales preocupaciones, y muchos mencionaron específicamente los sucesos del 6 de enero.

El viernes, la juez Tanya Chutkan, quien supervisa el caso federal contra Trump presentado por el abogado especial Jack Smith, desclasificó un lote de registros con una gran cantidad de información suprimida. Los abogados de Trump se han opuesto a la publicación de la información a pocas semanas del día de las elecciones.

Los abogados de Trump intentaron sin éxito que Chutkan obligara a los fiscales a buscar evidencias de supuestos agentes encubiertos que hubieran participado en los sucesos del 6 de enero. Ella denegó esta petición y escribió que el equipo de Trump no había ofrecido más que “especulaciones” sobre la existencia de tales personas.

Esta semana, Trump ha pintado repetidamente una imagen del ataque del Capitolio que resta importancia a la violencia que se desató y mantiene que él no desempeñó ningún papel en su intensificación. Los fiscales federales han acusado a Trump de coordinar un esfuerzo para anular su derrota en las elecciones de 2020, que culminó en la violencia que tuvo lugar el 6 de enero, mientras el Congreso certificaba la victoria de Joseph R. Biden Jr. en el Colegio Electoral.

La violencia fue llevada a cabo por partidarios de Trump, muchos de los cuales habían asistido a un mitin cercano en el que él habló y le dijo a la gente que se dirigiera “pacífica” y “patrióticamente” al Capitolio. Había instado a la gente a acudir a Washington a ese mitin, publicando días antes en las redes sociales: “¡Vayan allá, será salvaje!”.

Trump dijo a un votante indeciso en un acto de Univision con votantes esta semana que sus partidarios acudieron a Washington ese día por la rabia que sentían por las elecciones.

“Pensaban que las elecciones estaban amañadas y por eso vinieron”, dijo Trump en el acto con votantes, y añadió falsamente: “Allí no había armas. No teníamos armas. Los otros tenían armas, pero nosotros no teníamos armas. Y cuando digo ‘nosotros’, se trata de gente que resiste el paso, esto era un porcentaje minúsculo del total, que nadie ve y nadie muestra. Pero fue un día de amor desde el punto de vista de los millones, son como cientos de miles”.

Y en un acto celebrado esta semana en el Club Económico de Chicago, Trump dijo: “La gente estaba enfadada. La gente fue allí. Y te diré una cosa, nunca lo muestran, la escena principal en Washington fue de cientos de miles, el mayor grupo de personas con el que he hablado antes, y he hablado antes, y fue de amor y paz. Y algunas personas fueron al Capitolio, y allí ocurrieron muchas cosas extrañas”.

Maggie Haberman es corresponsal política sénior que cubre la campaña presidencial de 2024, desde las contiendas electorales en todo el país hasta las investigaciones sobre el expresidente Donald Trump.

Michael Gold es un corresponsal de política del Times que cubre las campañas de Donald Trump y otros candidatos a la presidencia en 2024.

Ruth Igielnik es editora de encuestas del Times. Lleva a cabo encuestas y analiza y reporta sobre los resultados. c. 2024 The New York Times Company.

Por Maggie Haberman, Michael Gold y Ruth Igielnik, The New York Times.