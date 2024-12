Trump se distanció del Proyecto 2025 durante la campaña. Ya no es así

Por Zolan Kanno-Youngs y Erica L. Green

A pesar de calificar muchos de los objetivos políticos del manifiesto como “absolutamente ridículos”, el presidente electo Donald Trump ha nombrado en puestos clave a arquitectos y partidarios del plan.

Durante la campaña, el presidente electo Donald Trump juró que no tenía “nada que ver” con un proyecto político de derecha conocido como Proyecto 2025, que modificaría drásticamente el gobierno federal, a pesar de que muchos de los que participaron en la elaboración de los planes eran aliados suyos.

TE PUEDE INTERESAR: Trudeau hace ver a Trump que la frontera de Canadá no es la misma que la de México

Trump llegó a calificar muchos de los objetivos del proyecto de “absolutamente ridículos”. Y durante su debate con la vicepresidenta Kamala Harris, dijo que “no iba a leerlo”.

Ahora, mientras planifica su agenda para su regreso a la Casa Blanca, Trump ha reclutado al menos a media decena de arquitectos y partidarios del plan para supervisar cuestiones clave, como el presupuesto federal, la recopilación de información de inteligencia y sus prometidos planes de deportaciones masivas.

El cambio, dicen sus críticos, no es exactamente una sorpresa. Trump renegó del manifiesto de 900 páginas cuando las encuestas mostraron que era extremadamente impopular entre los votantes. Ahora que ha ganado un segundo mandato, dicen, parece estar dejando de lado esas preocupaciones.

“El presidente electo Trump ha dejado de fingir y está avanzando mano a mano con los actores de la industria de derecha para dar forma a una agenda que negó durante toda la campaña”, dijo Tony Carrk, director ejecutivo de Accountable.US, un grupo de vigilancia que ha estado siguiendo la pista de los miembros del gabinete de Trump vinculados al proyecto.

La elección del gabinete de Trump y otros nombramientos han reafirmado los temores de muchos demócratas y observatorios ciudadanos, quienes afirman que Trump utilizará el Proyecto 2025 como hoja de ruta para ampliar su poder ejecutivo, sustituir a funcionarios por leales políticos y destripar organismos gubernamentales como el Departamento de Educación.

Trump ha elegido a Russell T. Vought, uno de los autores del Proyecto 2025, para dirigir la poderosa Oficina de Administración y Presupuesto. Al elegir a Vought, Trump contará con alguien que ve el cargo como algo mucho más amplio que la mera supervisión del presupuesto.

Vought escribió en el Proyecto 2025 que la persona elegida para el puesto debe verse a sí misma como una “aproximación a la mente del presidente”, al tiempo que establece una reputación de guardián de la “intención del comandante”.

En el informe, Vought escribió que la gestión entrante debería revisar a profundidad las instituciones del poder ejecutivo, como el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo Económico Nacional, para alinearlas con la agenda de Trump, así como eliminar las oficinas de la Casa Blanca dedicadas a la política climática nacional y la política de género.

A principios de este año, Trump intentó distanciarse de sus antiguos colaboradores, como Vought, quien también fue jefe de presupuesto durante su primer mandato. Los demócratas intensificaban los ataques que vinculaban a Trump con el Proyecto 2025, a medida que los votantes se inquietaban por las promesas del reporte de acumular poder en el poder ejecutivo.

“No tengo ni idea de quién está detrás de esto”, dijo Trump en las redes sociales en julio, a pesar de sus vínculos con antiguos empleados como Vought.

En un comunicado de esta semana, Karoline Leavitt, portavoz de la campaña de Trump, sostuvo que Trump “nunca tuvo nada que ver” con el Proyecto 2025.

“Todos los candidatos y nombramientos del gabinete del presidente Trump están comprometidos de todo corazón con el programa político del presidente Trump, no con el programa político de grupos externos”, dijo Leavitt.

Trump también ha nombrado a Stephen Miller jefe de gabinete adjunto para políticas y a Thomas Homan “zar fronterizo”, cargos que no requieren confirmación del Senado. Homan figura como colaborador del Proyecto 2025. La organización jurídica que Miller fundó durante el tiempo en el que Trump no estuvo en la presidencia, America First Legal, figuró en un momento dado como grupo asesor del Proyecto 2025.

Ambos funcionarios serán responsables de elementos de los objetivos de Trump de establecer campos de detención y llevar a cabo deportaciones masivas. La hoja de ruta del Proyecto 2025 también recomienda rescindir las restricciones que impedían a los agentes de inmigración llevar a cabo detenciones en escuelas e iglesias.

El elegido de Trump para dirigir la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, escribió un capítulo del Proyecto 2025 en el que pedía poner freno a la “Big Tech”, eliminando las protecciones de inmunidad para las empresas de medios sociales e imponiendo normas de transparencia a empresas como Google, Facebook y YouTube.

“Es difícil imaginar otra industria en la que exista una brecha mayor entre el poder y la rendición de cuentas”, escribió.

Otros colaboradores del Proyecto 2025 son Pete Hoekstra, exembajador de Trump en Países Bajos y su elección actual para embajador en Canadá, y John Ratcliffe, elegido por Trump para dirigir la CIA.

Ex director de inteligencia nacional, Ratcliffe fue citado repetidamente en el documento, incluso en un capítulo sobre la comunidad de inteligencia escrito por Dustin Carmack. Carmack fue jefe de personal de Ratcliffe cuando este fue director de Inteligencia Nacional de Trump en su primer gobierno.

En el Proyecto 2025, Carmack abogó por otorgar poderes al director de la inteligencia nacional, como líder de la comunidad de inteligencia. También dijo que el líder debía “hacer frente a la cultura ‘woke’ ampliamente promovida y que se ha extendido por todo el gobierno federal, con políticas de identidad y defensa de la ‘justicia social’ que sustituyen a valores estadounidenses tradicionales como el patriotismo, la ceguera al color e incluso la competencia en el lugar de trabajo”.

Alex Floyd, director de respuesta rápida del Comité Nacional Demócrata, dijo que “tras meses de mentiras al pueblo estadounidense, Donald Trump se está quitando la máscara”.

“Está tramando un Gabinete del Proyecto 2025 para promulgar su peligrosa visión a partir del primer día”, dijo Floyd.

c. 2024 The New York Times Company