UE impone millonaria multa de 345 millones de euros a TikTok por no proteger privacidad de menores

Londres- El Comité de Protección de Datos de Europa, quien es el principal regulador de privacidad para las grandes empresas tecnológicas, dio a conocer que va a multar a TikTok con 345 millones de euros, así como también amonestará a la plataforma por infracciones que son del segundo semestre de 2020.

La investigación reveló que durante el proceso de registro para usuarios adolescentes resultaba en configuraciones que de forma predeterminada hacían públicas sus cuentas, precisa The Associated Press en su nota, con lo que posibilitaba que cualquier persona viera y comentara sus videos. Esas configuraciones predeterminadas, indica AP, también son un riesgo para los menores de 13 años que accesaron a la plataforma, a pesar a que se supone no cuentan con la autorización para ello.

Por otra parte, la funcionalidad llamada “family pairing” (emparejamiento familiar) que está diseñada para que los padres administren las configuraciones no era lo suficientemente severa, debido a que permitía que los adultos activaran mensajes directos para usuarios de 16 y 17 años sin que dieran su consentimiento. Y al mismo tiempo animaba a los adolescentes a que entraran a opciones más “invasivas a la privacidad” cuando se registraban y publicaban videos, señala Comité de Protección de Datos de Europa.

En respuesta, TikTok fijó su postura en un comunicado, en el que indicó que no está de acuerdo con la sentencia, “sobre todo el nivel de la multa impuesta”.