UNICEF: 150 millones de niños en el mundo no están inscritos en el registro civil

Mientras, en el África subsahariana viven 90 millones de niños que no están inscritos en el registro (un 49 %), lo que supone más de la mitad del total de menores de cinco años no registrados en todo el mundo.

El informe, titulado ‘The Right Start in Life: Global levels and trends in birth registration’ y divulgado en el aniversario número 78 de la organización, destaca que registrar a un niño al nacer minimiza su exposición a violaciones de derechos y garantiza su acceso a servicios esenciales.