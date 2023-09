Invalidan pruebas de Brasil y Suiza contra Lozoya en caso Odebrecht

Ciudad de México. El primer tribunal colegiado de apelación confirmó la exclusión de todas las pruebas financieras aportadas por Brasil y Suiza, así como los testimonios de ex directivos de la constructora Odebrecht, en el proceso que se sigue al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, lo que significa que la Fiscalía General de la República (FGR) no podrá utilizarlas para acreditar el supuesto soborno por 10.5 millones de dólares.

Sin embargo, no existe la posibilidad de que a Lozoya Austin se le otorgue la libertad de manera inmediata o que ya terminó su proceso en este caso, ya que aún no se realiza la etapa de juicio y además la FGR tiene otras pruebas que fueron consideradas válidas para demostrar la responsabilidad del ex funcionario en los delitos que se le imputan.

TE PUEDE INTERESAR: Ancira aún no ha pagado la reparación del daño por Pemex, señala la SSPC

De acuerdo con la resolución, de la cual posee copia La Jornada, el tribunal determinó por mayoría de votos que la “información bancaria remitida por la Confederación Suiza, obtenida el 20 de septiembre de 2018, vía asistencia jurídica internacional, y su respectiva traducción –oficio de folio 35449, del 6 de noviembre de 2018, que contiene el dictamen en materia de traducción– es parcialmente excluido”.

Asimismo, que se deben eliminar, como parte del juicio, los “comprobantes bancarios de las transferencias de recursos de las offshore de Odebrecht a las empresas Latin America Asia Capital Holding y Zacapan SA, obtenidos mediante solicitud de asistencia jurídica internacional y remitidos por el ministerio de justicia de la República Federativa de Brasil”.

Los magistrados Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar votaron a favor de la resolución, en tanto que el magistrado Alberto Torres Villanueva lo hizo en contra.

Lozoya Austin es el único acusado en México de haber recibido directamente sobornos, en su caso por 10.5 millones de dólares, tras celebrar contratos con la constructora a cambio de recursos.

TE PUEDE INTERESAR: Una luz para Lozoya; el caso Odebrecht está en riesgo de colapsar

EL PROCESO

En marzo pasado, el juez federal Gerardo Genaro Alarcón aceptó como válidas 12 pruebas completas contra el ex director de Pemex; 12 en forma parcial y desechó 24. Entre ellas, varios peritajes contables con los que el Ministerio Público Federal pretendía obtener una sentencia de 46 años contra Lozoya Austin.

La defensa del ex funcionario logró que se desecharan en primera instancia 24 pruebas, al acreditar que el Ministerio Público Federal las obtuvo de manera ilegal y se violó el secreto bancario. Además, estableció que se consiguieron ilícitamente los comprobantes de transferencias financieras realizadas por empresas fantasmas, controladas por Odebrecht, a dos compañías fachadas propiedad de Lozoya Austin. A través de éstas, recibió los sobornos por 10.5 millones de dólares.

El tribunal de apelación resolvió que si bien los medios probatorios presentados por el Ministerio Público Federal contienen información bancaria respecto de la cual es necesario contar con una orden judicial previa a su obtención y si bien es cierto que esas probanzas se allegaron a través del mecanismo de asistencia jurídica internacional, cuestiona cómo se consiguieron y la prohibición de incorporarse a procesos jurisdiccionales sin colmar los requisitos que nuestro derecho interno exige.

Es decir, aunque se obtuvieron a través de colaboración internacional, no cumplen los requisitos que establecen las leyes mexicanas.

El ex director de Pemex se encuentra sujeto a proceso penal por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, y permanece encarcelado en el Reclusorio Norte.

Con información de La Jornada