El jabón no se recuerda por ser más barato que cualquier otro o que te deje más limpio. Ni siquiera se trata de su pequeño tamaño: su característico aroma te recuerda de inmediato a los hoteles de paso, el escenario donde los amantes han expresado su amor durante décadas coronan su estancia dándose un baño y terminan oliendo a ‘perfume de jabón chiquito’.

En el amor, en los viajes, en la vida cotidiana y en el hogar, no cabe duda que el pequeño jabón Rosa Venus es una de las marcas más emblemáticas y queridas por todos los mexicanos.

Durante las fechas cercanas a la celebración del Día de San Valentín , el jabón Rosa Venus se vuelve viral en redes sociales . No pueden faltar los memes que hacen alusión al aumento de su producción por el exceso en la demanda. A pesar de todo esto resulta interesante saber que en estas fechas no se registra un gran repunte en las ventas como popularmente se piensa.

Para ser más exactos solo el 15% de la producción de jabones chiquitos está destinada al uso institucional (hoteles, escuelas, restaurantes, oficinas, etc.) mientas que el 85% es destinado a uso doméstico. Sin embargo, el sentido del humor mexicano y el imaginario colectivo han colocado a este jabón como un referente sexual.

Sin embargo, aunque es conocido por ser utilizado en los hoteles de paso, cabe señalar que los principales consumidores de Rosa Venus no son los hoteleros sino las familias mexicanas.

Nace el jabón chiquito

Rosa Venus nació en 1950 con la idea de arrebatar las ventas de jabón de tocador que en ese momento acaparaba el mercado: Colgate Unilever, que en aquellos años se daba el lujo de tener a Silvia Pinal y María Félix como imagen de sus productos.

Fábrica La Corona es la marca responsable de elaborar el Rosa Venus y otros productos, entre su catálogo se encuentra Aceite 1-2-3, Jabón Zote y Jabón Roma.

Aunque la versión que más conocemos de Rosa Venus es la de 25 gramos, el jabón también se produce de 50, 100, 150 y 200 gramos y tiene tres presentaciones diferentes: rosa, blanco y antibacterial.

“Aunque hay memes que digan que estamos trabajando al 100 % en estas fechas, no hay una correspondencia del día de San Valentín con un repunte en ventas. Pero de 12 líneas que tenemos de producción de jabón de tocador, una de ellas está permanentemente elaborando el jabón pequeñito Rosa Venus”, dijo en conferencia de prensa, Daniel Jiménez Franco, gerente de la división de Jabonería de la Fábrica de Jabón La Corona.

Hay que mencionar que Fábrica la Corona produce cerca de 72.6 millones de jabones al año, además que el 10 % de la producción se exporta a Estados Unidos de Norteamérica, a Centro y Sudamérica.

Un orgullo trabajar en La Corona

El operador de una de estas máquinas en donde se realiza el “jabón chiquito”, Armando González, y quien lleva 30 años en la fábrica, asegura que es un orgullo que el producto, del cual verifica que vaya bien envuelto, llegue a diversos países para su exportación.

“Es un orgullo y suerte trabajar en esta gran empresa. Ya cumplí 30 años laborando aquí, siempre he estado en el área de jabonería, y sigue creciendo. Ha avanzado mucho el mercado de exportación y es un orgullo que nuestro producto se conozca a nivel en varios países, no solo en América Latina ni en México”, expresa mientras se cercioraba que los jabones no se atoraran en la máquina.

Un dato relevante que comparte Daniel Jiménez Franco, es que la máquina en donde se envuelve la presentación del jabón en su presentación de 25 gramos (el más famoso en los hoteles y moteles).

Tiene 50 años “y trabaja a la perfección”, ello en concordancia con los insumos con los que se realiza el jabón, pues no desean perder esa calidad.

“Son productos que son intocables, no se quiere correr el riesgo que por innovar algo se pierda lo que ya generó la aceptación y la preferencia”, explicó.

Contrario a lo que se piensa y, a pesar de que las visitas a los hoteles casi siempre se encuentra el famoso jabón Rosa Venus, esta pieza es más consumida por los hogares que por el sector hotelero.

“La gente piensa que nada más vendemos esto, o solo vendemos para hotel; sin embargo, más del 80%-82% de la producción se destina a los hogares”, explica quien a diario comparte con 5,000 empleados el laborar desde distintas funciones en este lugar para que los jabones estén al alcance de los consumidores.