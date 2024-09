Javier Corral toma protesta como senador de Morena; Fiscalía de Chihuahua: ‘evadiendo la justicia’

El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, rindió protesta como senador de Morena.

El presidente de la Mesa de Decanos del Senado, Manlio Fabio Beltrones, rindió la protesta de ley para conducir los trabajos en la sesión constitutiva para la instalación de la 66 Legislatura.

De inmediato, tomó la protesta a los 127 senadores para la 66 y 67 Legislatura, incluido Javier Corral, quien se atrincheró desde temprano en el recinto legislativo y a quien se le notificó esta mañana de una aparente nueva orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Chihuahua.

Sin embargo, desde este momento, cuenta con fuero constitucional por lo que no podrá ser detenido.

Flanqueado por los senadores Omar García Harfuch y Adán Augusto López, coordinador de Morena, levantó la mano derecha para jurar cumplir con la Constitución.

La 66 Legislatura arrancará formalmente sus trabajos el próximo 1 de septiembre.

En medio de felicitaciones, algarabía, por parte principalmente de senadores oficialistas, arrancaron los trabajos de Legislatura donde Morena y sus aliados están a un voto de tener la mayoría absoluta.

“Tengo las manos limpias, la conciencia tranquila, tengo muy claros mis valores, mis principios, nunca ha sido mi propósito eludir ni responder estas afirmaciones, lo que pasa es que lo que hay es toda una campaña no sólo política de persecución, también mediática en muchos sentidos. Yo me he conducido con absoluta honestidad personal”.

EVADIENDO LA JUSTICIA: FISCALÍA CHIHUAHUA

Mientras que la Fiscalía Anticorrupción del estado confirmó que no se trata de una nueva orden de aprehensión, sino que es la resolución de un juez, en la que se explica que Corral está evadiendo la acción de la justicia.

La dependencia entregó el aviso a la Cámara Alta de que el senador electo por la vía plurinominal cuenta con una orden vigente, tras el intento de aprehensión ejecutada por autoridades el pasado 14 de agosto, cuando a lo que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX evitó su detención argumentando que era “ilegal y tenía tintes políticos”.

Lo que provocó que la fiscalía interpusiera denuncias por obstrucción de la justicia, tráfico de influencias, abuso de autoridad, desobediencia y resistencia de particulares.

Sin embargo, Corral rindió protesta este jueves como senador y tendrá fuero a partir del 1 de septiembre.

(Con información de El Universal)