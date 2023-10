Juan de Dios Pantoja pierde todo por su infidelidad: Kimberly Loaiza le responde

Por otro lado, JD se carga de remordimiento y culpa pidiendo disculpas a su grupo de fans y declarando: “Es obvio tengo que seguir con mi vida, aunque en el fondo se que viviré arrepentido hasta el día de mi muerte. Se que ningún perdón será suficiente para reparar el daño que le he hecho a Kim y eso me duele más de lo que creen”.

Leo de la O, conocido por ser manager de Loaiza y Pantoja anuncia que ya no trabajará con JD por todo el desastre que ha causado. A lo que el youtuber le responde: “Que decepción siento por el Leo. Tanto que decía ser leal y en la primera oportunidad me dio la espalda. Ahora resulta que ya no me puede manejar, no lo necesito para nada pero pensé que era profesional ya vi que no”.

