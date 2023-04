Mantendrá Gobierno Federal a David Córdova Campos al mando de la Guardia Nacional

CDMX.- En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ordenó a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadano (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, que se mantenga al general retirado David Córdova Campos como comandante de la Guardia Nacional.

Asimismo, instruyó a la secretaria que inicie un recorrido por los cuarteles de la GN para informar a los elementos que mantendrán salarios, ascensos y prestaciones.

“Para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, de quien dependerá esta corporación de acuerdo a lo que ayer se decidió, la he instruido para que mantenga al General retirado David Córdova Campos como Comandante de la Guardia Nacional por su buen desempeño”, mencionó.