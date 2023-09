‘La velocidad a la que AMLO está endeudando a México es preocupante’, Anaya arremete contra Presupuesto 2024

El ex candidato presidencial de México, Ricardo Anaya Cortés, nuevamente ha criticado el gobierno actual dirigido por el morenista Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión ha atacado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, que ha sido enviado por el Ejecutivo para su aprobación en el Congreso.

Anaya aseguró que AMLO violó su máxima de no traicionar y no mentir, en el PEF, ya que hubo un aumento en la deuda del país en el sexenio actual. “Cada vez que miente, vuelve a traicionar a la gente, y es lo que hace al decir que no está endeudando al país. La realidad es que la velocidad a la que López Obrador está endeudando a México es realmente preocupante”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR: Otra vez, ‘abandonan’ a Coahuila en presupuesto federal: no contemplan recursos para obras en 2024

LA DEUDA BILLONARIA ES PARA MÉXICO, NO PARA EL PRESIDENTE

El panista enfatizó que en cualquier ciudadano puede ver el presupuesto que ha sido solicitado y notar que la deuda aumenta en billones; una cantidad que no es poca y debe de ser preocupante para la población.

“Este año, y cualquiera lo puede comprobar en la página de internet de la Secretaría de Hacienda, López Obrador mandó un presupuesto en el que pretende gastar 9 millones de millones de pesos. Y él mismo reconoce que solo van a ingresar 7.3 millones de millones. El resto, 1.74 billones, que es muchísimo dinero, es deuda. Deuda para México”, afirmó.