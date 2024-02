Lamenta AMLO muerte de su exsecretario Carlos Urzúa... y arremete contra quienes exigen investigación

“Gente la verdad de malas entrañas porque estamos en tiempos de zopilotes, entonces hay muchos que se comportan como buitres, zopilotes y zopilotes y todo porque estamos en temporada de elecciones y están muy enojados, desesperados los corruptos porque no pueden detener la transformación”, expresó el jefe del Ejecutivo.

ARREMETE CONTRA OPOSICIÓN

López Obrador calificó como “perversos, viles, zopilotes y buitres” a representantes de la oposición como Gabriel Quadri, Fernando Belaunzarán y Manuel Clouthier Carrillo.

Los políticos lamentaron la muerte de Carlos Urzúa y sugirieron que se iniciara una investigación sobre este hecho.

El presidente respondió: “imagínense aventarse ayer, Quadri, de los que me acuerdo, Belaunzarán, Manuel Clouthier, de que me deben de investigar por el accidente donde lamentablemente perdió la vida Carlos Urzúa, díganme ustedes si no son perversos, viles, zopilotes, buitres”.

El jefe del Ejecutivo cuestionó si tienen pruebas para hacer esta afirmación y recordó que la familia del exsecretario confirmó que la muerte fue por un accidente.

“Esa es la gente del conservadurismo, por eso qué bueno que no están con nosotros, qué bueno que somos distintos”, afirmó.