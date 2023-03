“Se han portado muy bien, o requetebién los que aspiran en el movimiento de transformación a sustituirnos, muy bien, requetebién”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Por otra parte, el presidente dijo que en el caso de los adversarios del “bloque conservador” viven un escenario totalmente diferente.

“Ahí sí va a estar de Pago Por Evento porque hay como 50 (aspirantes). Se han inscrito más y más y no sé cómo le va a ser Claudio (X. González) para seleccionar, para resolver, son como 50”, expresó.

“Claro son como 50 pero la mayoría, por eso no quisieron la reforma a la constitución en lo electoral, porque como ya no iba a haber plurinominales, me voy a quedar sin oportunidad, hay como 50 o 100 que dicen yo aspiro”, añadió el jefe del Ejecutivo.