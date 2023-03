El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los señalamientos de William Barr , ex fiscal de Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump , luego de que este afirmara que Felipe Calderón fue el único que enfrentó a los cárteles de la droga, por lo que señaló que el estadounidense podría ser contratado como abogado del ex mandatario panista.

“Yo me quedé pensando, no será que como ya está de nuevo en su despacho, le va a llevar el caso a Calderón, lo van a contratar de abogado de Calderón, o de quienes resulten arriba, aquí y allá responsables, porque todavía puede hablar García Luna”.

López Obrador dijo que quien fuera fiscal durante el gobierno de Donald Trump lo acusó de apoyar a los narcotraficantes mexicanos por su argumento de defender la soberanía del país.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan a los cuatro estadounidenses desaparecidos en Matamoros, dos de ellos sin vida

“Este es un asunto nuestro y además el presidente Biden me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía y eso se agradece, porque nosotros no vamos a permitir intervencionismos de ningún país extranjero. México no es colonia ni protectorado de ningún gobierno extranjero”, remarcó.

El fin de semana, el funcionario trumpista acusó a López Obrador de proteger a los cárteles del narcotráfico y no enfrentarlos como lo hizo el ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa.

“Nosotros no vamos a apostar a masacres, a guerras, esa es una mentalidad también de halcones, de conservadores, de querer resolver todo con el uso de la fuerza, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal”, expresó.

Este fin de semana Barr fue uno de los personajes que acusaron a López Obrador de estar protegiendo a los cárteles mexicanos y por eso respaldó la propuesta de que intervenga el ejército de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles en México.

Barr puso como ejemplo la liberación de Ovidio Guzmán en octubre de 2019, la cual fue ordenada por el presidente López Obrador ante la presencia de grupos criminales fuertemente armados. Ante esto, el mandatario señaló que fue para evitar muertes.

“Al mal hay que enfrentarlo con el bien, entonces el señor Barr y Felipe Calderón y otros pues son de un pensamiento distinto al mío, somos diferentes. Yo sostengo que hay que atender las causas que originan la violencia, hay que apoyar a los jóvenes, garantizar que haya trabajo, educación. Yo sostengo de fondo y es probable que en eso no coincidamos de que el ser humano no es malo por naturaleza”, remarcó.