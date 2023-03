Liberan a exdirector jurídico de Segalmex por falta de pruebas

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Gregorio Salazar Hernández, decidió que no había pruebas suficientes en contra de Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), por lo que fue puesto en libertad.

Cabe reiterar que Amerena enfrente una acusación por el delito de delincuencia organizada, y fue detenido, supuestamente, entre el 10 y 12 de marzo por la Fiscalía General de la República, según investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Dicha organización, fue la encargada de revelar el caso de la supuesta adquisición de 7 mil 800 toneladas de azúcar que Diconsa compró a la empresa Servicios Integrales Carregin S.A. de C.V. durante la pandemia, y que la dependencia nunca pudo comprobar que se hubieran entregado

TE PUEDE INTERESAR: Exdirector jurídico de Segalmex fue detenido por la FGR, revela Mexicanos Contra la Corrupción

Asimismo, se sabe que la FGR emitió 22 órdenes de aprehensión en contra de trabajadores, exdirectivos y funcionarios relacionados con el caso, no obstante, los nombres no fueron revelados.

Mientras, las únicas personas procesadas con motivo de este caso, son, por presunto fraude, Artemio Gutiérrez Rodríguez, ex subjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, Guanajuato; Simón Escobar Copca, ex jefe del almacén de Diconsa en Querétaro; y Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de Control Presupuestal de Liconsa.

Asimismo, se complementó la orden de captura contra Gonzalo Mora Nateras, José Miguel Ojeda Antonio y Jorge Saúl Romero Valencia, quienes estarían vinculados con Servicios Integrales Carregin S.A. de C.V., empresa que incumplió con la entrega del azúcar y que a pesar de ello recibió la totalidad del pago de 142 millones de pesos.

Y el pasado 14 de marzo, se cumplimentó la detención de Jorge Humberto González Bocado, exjefe de Operaciones de Diconsa, en Saltillo, Coahuila, señalado por delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero en el caso de los desvíos en Segalmex.