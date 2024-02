Mantiene AMLO estrategia de seguridad, seguirá el ‘abrazos, no balazos’

CUERNAVACA, MOR.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la crisis de violencia que se vive en el estado de Morelos y advirtió a sus opositores que no le importa si no les gusta su política de seguridad, por lo que seguiré adelante la estrategia de “abrazos, no balazos”. Durante su visita al estado de Morelos el jefe del Ejecutivo federal reiteró que en su administración se están atendiendo las causas que originan la violencia, por lo que se puede enfrentar de mejor manera este problema. TE PUEDE INTERESAR: Programas sociales son posibles porque no se condonan impuestos a empresas: AMLO López Obrador reiteró que no se puede “apagar el fuego con el fuego” y que “el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, por lo que descarta hacer frente a esta situación con más violencia. Desde la Plaza de Armas de Cuernavaca el presidente manifestó que se necesita acabar con la violencia, pero no con la Ley de Talión -que exige un castigo igual al crimen cometido- como quieren los del bloque opositor. “Aquí hay violencia que necesitamos acabarla, pero no con la Ley del talión, no como quieren los conservadores: ‘diente por diente, ojo por ojo’, así nos vamos a quedar chimuelos todos, o tuertos. No, no, hay que atender las causas, la paz es fruto de la justicia”, expresó el mandatario.

“No les gusta, no me importa el que no les guste cuando digo ‘Abrazos, no balazos’, porque estoy seguro que si atendemos las causas, si la gente tiene para vivir con justicia, si tiene para sus alimentos, si son atendidos los jóvenes, si se combate la pobreza, si todos tenemos la oportunidad de estudiar, de esa manera vamos a ir enfrentando el flagelo de la violencia”, puntualizó el mandatario. “No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, y eso es lo que vamos a seguir aplicando”, añadió el presidente.

SALE AL RESCATE DE ‘CUAU’ Durante un evento en Morelos, el presidente López Obrador salió en defensa del gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, quien fue recibido con rechifla y abucheos. “Miren, a lo mejor no les va a gustar, pero, lo quieran o no lo quieran, ya saben que yo siempre digo lo que pienso y que mi pecho no es bodega, y no podemos pensar todos de la misma manera, ni en la familia, nada, somos plurales y eso es la democracia, no hay pensamiento único, cada quien piensa libremente”, mencionó. TE PUEDE INTERESAR: Critica AMLO a los candidatos de oposición por hacer campaña a EU: ‘la OEA no vota’ “Pero les quiero decir cómo pienso yo con relación al gobernador de Morelos: yo pienso que es un gran gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ya les dije: no me importa, es mi opinión, y me consta. ¿Saben por qué? porque todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos”, añadió López Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal resaltó que ha trabajado de manera coordinada con Cuauhtémoc Blanco, contrario a lo que pasa con otros mandatario estatales, quienes -afirmó- bloquean todas las acciones que vienen desde el Gobierno Federal. “Ustedes no saben lo que he padecido en otros estados con otros gobiernos estatales que, en vez de trabajar juntos en bien del pueblo, ellos hacen todo para bloquear las acciones del gobierno federal. Aquí no, en Morelos, aquí trabajamos juntos con Cuauhtémoc”, puntualizó.

