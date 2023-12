Marchan maestros de la CNTE en la CDMX, piden a AMLO cumplir con homologación de sueldos

Ciudad de México. Antes de partir hacia las instalaciones de la SEP, los maestros de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues acusan que sus mandos medios no han cumplido con el mandato que instruyó el 15 de mayo, Día del Maestro, en el cual instruyó a que se homologara el sueldo a los trabajadores de la educación que ganaban menos de 16 mil pesos.

“Nos unimos para ir a reclamar lo que por derecho nos corresponde... Presidente, voltee a ver a estos trabajadores, a las escuelas que no han sido beneficiados, probablemente no está el problema en él, pero en los niveles medios no han cumplido con el mandato presidencial que él ha dado. Voltee a ver a estos trabajadores, no hay trabajadores de primera o de segunda, la labor, todo el trabajo a nivel educativo tiene que ser valorado como corresponde”, gritaron desde el Monumento a la Revolución para luego comenzar con el avance de los contingentes por avenida de la República.

