Mariana Rodríguez se corta cabello para apoyar a un niño con cáncer

La también influencer aclaró que con el fin de “levantarle el ánimo” al menor se realizaría un corte de cabello al mismo tiempo que él, “entonces lo más recomendable es raparlo y el día de hoy me voy a rapar con él. Me dan ganas de llorar, no quiero que se sienta solo en este proceso, quiero acompañarlo, hemos hecho una conexión muy bonita”, mencionó Mariana Rodríguez desde su cuenta de Instagram.

¡LA CHABACANA CUMPLIÓ LO PROMETIDO!

Pocas horas después, Mariana Rodríguez, compartió una serie de ‘stories’ en su llegada a las instalaciones del DIF Capullos de Nuevo León, mientras saluda a trabajadores de la institución y a menores que se encuentran en el lugar.