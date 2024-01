Martí Batres rechaza las acusaciones de ‘Alito’ sobre intimidaciones previas a la votación para ratificar a Godoy

MARTÍ BATRES ASEGURA QUE SU GOBIERNO INVESTIGA AMENAZAS Y ATAQUES CONTRA MIEMBROS DEL PRI

En sus declaraciones en redes sociales, el líder de Morena señaló que se están llevando a cabo investigaciones para identificar a los responsables de los presuntos actos intimidatorios. Enfatizó que su administración se distingue por conducirse con civilidad y apego a las libertades democráticas, rechazando comparaciones con prácticas represivas del pasado.

“El Gobierno de la Ciudad siempre se conduce con civilidad y apego a las libertades democráticas. Respecto a los hechos ocurridos, las autoridades competentes han informado que realizan ya las investigaciones para dar con los responsables de estos actos. No somos iguales. Estos no son los tiempos del halconazo y la represión que caracterizaron al viejo régimen priista”, expresó.

PRI DENUNCIA SER VÍCTIMA DE AMENAZAS Y ATAQUE ARMADO CONTRA LEGISLADORES

La tarde del domingo, Alejandro “Alito” Moreno, denunció a través de sus redes sociales una serie de amenazas y ataques dirigidos a legisladores del PRI como medio de intimidación ante la votación para la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Moreno incluso compartió un video en el que afirmaba que vehículos de legisladores habían sido objeto de ataques.

“En las últimas horas han amenazado a las Diputadas y Diputados Locales del PRI en la Ciudad de México, incluso balearon el vehículo de una de nuestras legisladoras... Ni con estos actos intimidatorios cambiaremos de opinión. ¡Votaremos EN CONTRA de la ratificación de la Fiscal!”, denunció Moreno en su publicación.