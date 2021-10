México solicitará ayuda a Panamá; tendrían allá evidencia contra García Luna

CDMX.- El gobierno mexicano solicitará la intervención de los tribunales panameños en la demanda civil que interpuso en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y es que al menos tres de las empresas que habría utilizado para lavar dinero mantenían operaciones en Panamá.

El día de ayer se llevó a cabo la audiencia de inicio del proceso judicial en contra del exfuncionario panista, y aunque sólo las partes involucradas pudieron acceder, documentos radicados en la corte de Miami-Dade revisados por Milenio, revelan que las autoridades están pidiendo a la corte norteamericana la utilización de un recurso llamado carta rogatoria.

Esto se utiliza cuando un tribunal de un país solicita al tribunal de otro que obtenga testimonio u otra evidencia de una persona o empresa. En este caso, el gobierno México solicita el apoyo de Panamá.

El gobierno explicó que, en primera instancia, solicitarán la asistencia de los tribunales panameños para notificar a las empresas Nunvav Inc S.A, Nunvav Technologies Inc y a Gull Holding Enterprises Inc localizadas en la capital del país.

Además, también se subieron al sistema todas las notificaciones que fueron enviadas a los demandados en Estados Unidos, incluida la de Genaro García Luna, quien se encuentra recluido en un centro de detención en Nueva York.

Según la acusación dada a conocer, México busca recuperar al menos 250 millones de dólares que robaron el exsecretario y sus cómplices, quienes, además, ocultaron fondos que habrían servido para crear un imperio de lavado de dinero.

Lo hicieron mediante la transferencia de los fondos fuera de México a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares.