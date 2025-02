Acepta Gobierno federal reactivar programa ‘Quédate en México’: The Washington Post

Luego de darse a conocer los acuerdos a los que llegaron esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su contraparte estadounidense Donald Trump, el diario The Washington Post publicó que además se aceptó reactivar el polémico programa “Quédate en México”.

>México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular fentanilo.

“Estos soldados serán específicamente designados para frenar el flujo de fentanilo y migrantes ilegales a nuestro país”, señaló el presidente estadounidense en sus cuentas de redes sociales.

Apenas el pasado 20 de enero, justo cuando asumió Trump como presidente, Sheinbaum mostró su desacuerdo con el programa ‘Quédate en México’, el cual consideró como “una decisión unilateral”.

“Y por eso nuestra insistencia para que se abra esta posibilidad de acceder al asilo, no sólo desde la frontera de manera presencial, sino también a distancia”, agregó Sheinbaum, luego que ese día se diera a conocer la suspensión de la aplicación de CBP One, mediante la cual las personas que buscan asilo en la Unión Americana puedan hacer una cita de forma electrónica y con ello evitar la presión en la frontera entre ambos países. Con información de The Washington Post