Afirma Sheinbaum que buque antidrogas de EU no navegó en aguas mexicanas

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el buque de la Armado de Estados Unidos que realizó operaciones antidrogas en el Golfo de México, no navegó por aguas mexicanas y sus tareas fueron informadas previamente al gobierno mexicano.

“Ellos están en su territorio y en aguas internacionales, nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia y que saliera el barco, pero no están en territorio nacional, están en su territorio y en aguas internacionales bajo las normas internacionales de navegación”, declaró la mandataria en su conferencia matutina.

Dijo que el gobierno estadounidense tiene la facultad de enviar el barco de guerra, equipado con misiles y que ha participado en misiones contra rebeldes de Yemen.

“Mal sería que no nos hubieran informado o que llegaran a aguas nacionales, eso sí no debe ser, pero están en territorio de Estados Unidos y en aguas internacionales, pero no es contra México, están vigilando las aguas internacionales, por si llega droga o alguna otra situación hacia los Estados Unidos”, manifestó.

La presencia del buque causó polémica, luego de que en febrero se reportaron drones y vuelos estadounidenses para vigilar a cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, aunque Sheinbaum aseguró que sus operaciones se dieron “bajo petición del Gobierno de México”.

Por su parte, el Ejército mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) dijeron el 25 de febrero que han detenido a narcotraficantes a raíz de las labores de inteligencia compartida con Estados Unidos.

Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Marina de México también lleva a cabo una “vigilancia muy exhaustiva de la plataforma continental y mares internacionales por la llegada de droga a México”, lo que ha permitido ejecutar incautaciones históricas en su administración.