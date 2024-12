Alertan que la violencia no se detendrá en Tabasco sino cambia la estrategia

Con una masacre en un bar, ejecuciones diarias, quema de autos, incendio de comercios, robos simultáneos, un motín en el penal y más de 10 indicadores de incidencia delictiva en números rojos, 2024 fue para Tabasco uno de sus años más violentos, que cambió la vida de los ciudadanos.

Expertos en materia de seguridad advierten que, si las autoridades no aplican un trabajo de inteligencia a fondo, en los próximos meses la situación empeorará.

De acuerdo con el prontuario estadístico digital de la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero a noviembre de este año se registró un total de 41 mil 188 carpetas de investigación.

Los indicadores de la dependencia revelan que los delitos que más se incrementaron son los de narcomenudeo, al pasar de 26 denuncias de enero a noviembre de 2023 a un total de 297 en el mismo periodo de 2024, lo que significa un incremento de más de 1000%.

Por su parte, el homicidio doloso registró un aumento de 210%, al pasar de 210 a 651 casos en el mismo periodo; es decir, 441 víctimas fatales más que el año anterior.

En secuestros, las denuncias pasaron de 12 a un total de 30 víctimas reportadas, lo que significa un alza de 150%; el robo con violencia está también en números rojos, con 970 casos reportados este año, contra los 518 del año anterior, lo que significa un incremento de 87%.

Otros delitos que se dispararon durante 2024 son extorsión, que subió de 92 a 131 casos (42.4%); feminicidio, de 17 a 24 (41.2%); robo de automóviles, de 860 a mil 113 (29.4%) y robo de motocicletas, de mil 162 a mil 251 (7.7%).

La directora de Análisis y Estadística de Observatorio Ciudadano Tabasco (OCT), Julia Arrivillaga Hernández, señaló que es muy preocupante el aumento en los homicidios, porque 2024 está cerrando como uno de los años en donde se rompe récord en cuanto al número de personas asesinadas durante 10 meses, que es lo que se conoce, ya que el mismo secretariado reporta cerca de 700 víctimas de enero a octubre.

”No habíamos tenido un año ni un mes con tantas víctimas por homicidio”, aseveró.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la especialista en materia de seguridad lamentó que sólo se hagan anuncios mediáticos de llegada de más refuerzos y las condiciones sigan cada día peor.

”Creo que se requiere hacer un trabajo de inteligencia de fondo, depurar policía y, sobre todo, establecer estrategias de manera preventiva para que se evite que los ciudadanos sean víctimas de algún tipo de delito”, apuntó.

Un año de inseguridad

Todo comenzó hace exactamente un año, en la Navidad de 2023, cuando un ataque a la casa del entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Hernán Bermúdez Requena, ubicada en un fraccionamiento de alta plusvalía, prendió las alertas.

Fue cuando surgió el nombre de La Barredora, un grupo criminal que, después se conoció, es integrado por delincuentes locales, por expolicías y supuestamente era liderado por el mismo encargado de la seguridad de los tabasqueños.

En los primeros días de 2024 se dieron asaltos a establecimientos y quemas de tiendas de conveniencia que llevaron a que el 5 de enero renunciara Bermúdez Requena.

En su lugar, el gobierno federal y el entonces gobernador, Carlos Manuel Merino Campos, acordaron la designación del general Víctor Hugo Chávez Martínez, quien permanece en el cargo.

Con esta designación comenzó el desmantelamiento de La Barreradora, desatándose así una guerra que ha dejado cientos de ejecutados y pérdidas millonarias a los empresarios de la entidad.

La situación se intensificó a partir del 1 de octubre con el arranque del gobierno de Javier May Rodríguez.

Se registran jornadas violentas, casi todas en jueves, que incluyen la quema de vehículos y comercios, ataques armados contra policías, ponchallantas y colocación de mantas de amenaza, incluso contra el gobernador y otras autoridades.

Además, Tabasco se ubica en los primeros lugares a nivel nacional en homicidios ocurridos en un día, compartiendo el deshonroso primer lugar con estados como Sinaloa, Morelos y Guanajuato, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las jornadas más violentas fueron el 24 de noviembre cuando hombres armados abrieron fuego dentro del antro DBar, lo que dejó seis muertos y 10 heridos, y el 19 de diciembre, cuando un motín en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) dejó seis muertos y 10 heridos, entre ellos cuatro policías, además de vehículos y comercios incendiados en varias partes de Villahermosa.

Tan sólo del 1 de octubre al 15 de diciembre se han registrado en Tabasco un total de 227 homicidios.

Mientras que en octubre se contabilizaron un total de 68 víctimas, en noviembre se reportaron 102 asesinatos y en los primeros 20 días de diciembre van 57 más.

Bandas criminales en disputa Sobre la violencia en la entidad, el gobernador morenista Javier May Rodríguez aseguró que las ejecuciones que se han registrado en los últimos meses son por la disputa entre bandas por el territorio.

Incluso, en una conferencia de prensa, el gobernador culpó a la pasada administración —que encabezaron Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos— de la violencia que se ha vivido durante el arranque de su administración, y les pidió explicaran por qué creció la inseguridad y sobre La Barredora.

Respecto a esta postura de culpar al pasado, Julia Arrivillaga, señaló que cada gobierno debe ser responsable de su administración desde el primer minuto.

“Yo creo que desde el día uno que llega una administración tiene que hacerse responsable de las acciones y de lo que esté sucediendo en el estado. No se puede responsabilizar a los anteriores”, aseveró.

El hecho más violento de este año, y que vino a trastocar la vida de los tabasqueños, ocurrió el pasado 24 de noviembre cuando en el interior del antro DBar personas armadas irrumpieron y ejecutaron a seis jóvenes y dejaron a 10 heridos más.

Esto ocasionó que el gobierno estatal emitiera un decreto para reducir el horario de los antros, bares y restaurantes, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, pero que no combate el problema de origen.

Esta masacre de jóvenes originó que se cancelaran conciertos de artistas como Gloria Trevi, Junior H y Jesse & Joy; además de espectáculos de lucha libre.

”Digamos que el modificar ciertas conductas de la sociedad, pues es consecuencia de lo que se está viviendo. Sin embargo, no creo que ese tipo de acciones vaya a mejorar la seguridad. O sea, es una consecuencia más. No es una acción que mejore o que impida que continúen los actos de violencia. No podemos ceder los espacios públicos”, indicó la directora de Análisis y Estadística de Observatorio Ciudadano Tabasco (OCT), Julia Arrivillaga Hernández.