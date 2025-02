Aprueba Senado ingreso a México de marines de EU para adiestrar a elementos de Semar

El Pleno del Senado aprobó por unanimidad un dictamen con el que se autoriza a un equipo de 10 marines de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos ingresar al País para apoyar en tareas de adiestramiento a elementos de la Secretaría de Marina.

Los marines llegarán a territorio nacional el 17 de febrero y se instalarán en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina con sede en San Luis Carpizo, Campeche, donde permanecerán hasta el 28 de marzo de este año.

El senador priista Rolando Zapata dio la bienvenida a la colaboración con Estados Unidos, aunque advirtió que su éxito dependerá de una gestión cuidadosa que garantice el futuro de las soberanías.

Por el PAN, la senadora Lilly Téllez puso de manifiesto el clima de cooperación que asomaba con el dictamen para proponer que se procediera “contra los cárteles” en México.

“Vienen marinos para entrenar a otros marinos: no es novedad, ha habido acuerdos. Sí se puede cooperar entre ambas fuerzas. No hay invasión a México porque vengas fuerzas de otro país. No hay violación a la soberanía. La patria no se vendió, no se sometió porque haya esta cooperación. ¿Por qué entonces no aceptar la cooperación con Estados Unidos para proceder contra los carteles en México?”, planteó.