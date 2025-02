Sedena no descarta espionaje de EU... pero niega que se haya volado en espacio mexicano

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla Trejo, no descartó que exista espionaje aéreo a cárteles mexicanos por parte de Estados Unidos; sin embargo, aseguró que las aeronaves estadounidenses no volaron sobre el espacio aéreo en México.

“No lo podemos descartar (el espionaje) porque no sabíamos qué era lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional”, puntualizó el funcionario de seguridad durante la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que estas declaraciones de la Defensa se dan luego que la cadena de noticias CNN reportara el incremento ‘drástico’ de actividades de vigilancia sobre grupos del crimen organizado durante las últimas dos semanas por parte de las Fuerzas Armadas de EU.

Estas actividades se realizan con el despliegue de sofisticados aviones espías en al menos 18 misiones de reconocimiento en la frontera México-Estados Unidos; sobre todo en el espacio internacional cercano a Baja California.

Por otro lado, Trevilla Trejo precisó que la dependencia solo ha ubicado a dos, el 31 de enero y el 3 de febrero, aunque insistió en que ha sido en espacio internacional.

“Los vuelos que se han realizado nosotros nada más tenemos ubicados a dos: uno, el 31 de enero y otro el 3 de febrero. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional. El avión que ha realizado los vuelos no apaga su transponder, o sea, sí cumple con la normatividad internacional”, señaló en su intervención.

El general destacó que los vuelos no apagaron su transponder, por lo que cumplieron con la normatividad internacional.

“Todos los vuelos civiles son controlados por la AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, los vuelos militares, los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay un Centro Nacional de Vigilancia Aérea que está muy pendiente y en coordinación con la FACC y en ese sentido no hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobre vuelen el espacio nacional. El resto de vuelos que ha autorizado la Secretaria de la Defensa Nacional son los normales: aviones de carga que van a Centro y Sudamérica, algunos aviones que han aterrizado en el país, pero que precisamente en acuerdo con la Secretaria Defensa Nacional se llevan a cabo actividades autorizadas en ocasiones por el Senado cuando traen tropas para efecto de adiestramiento”, explicó.

“¿Se descarta el espionaje?”, insistió periodista en Palacio Nacional.“Pues no podemos descartar porque no sabemos lo que hicieron. Ellos no violarán el espacio aéreo nacional”, contestó.

Otros medios de comunicación, como El Universal, investigaron que se incrementó la vigilancia a los cárteles y el trasiego de drogas con base en información proporcionada por los narcotraficantes detenidos Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Ovidio ‘El Ratón’ y Joaquín Guzmán, líderes de “Los Chapitos” e hijos de Joaquín ‘El Chapo Guzmán’.

(Con información de El Universal)