Asegura exsubsecretario de Comercio Exterior que se debe responder con aranceles a imposición de Trump

A pesar de los costos inflacionarios, México debe responder con aranceles si Estados Unidos impone tarifas, dijo a EL UNIVERSAL el exsubsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.

”Es cierto que el arancel va a generar inflación, mete presión a la economía, pero no puede esperarse que, tras una violación tan agresiva, México ponga la otra mejilla. México tiene que enseñar que no está manco, pues si no hacemos nada, se acepta que Donald Trump [el presidente de Estados Unidos] puede hacer lo que quiera”.

Incluso con las asimetrías económicas y comerciales entre ambos países, hay que responderle a un bulleador como Trump, opinó Baker, quien estuvo en el equipo de negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El país debe responder con la seguridad de que es el principal socio comercial de Estados Unidos, tanto en exportaciones como en importaciones.

No es que pretenda promover una guerra comercial, ni dinamitar la relación con un arancel como respuesta, pero “México también importa... y no podemos aceptar que Trump haga esto”.

El gobierno mexicano debe iniciar un mecanismo de controversia bajo el T-MEC contra la Unión Americana, porque los aranceles violan en su totalidad el tratado, expuso Juan Carlos Baker.

En el primer mandato de Trump se aplicaron aranceles al acero y aluminio producidos en México y, en respuesta, el país impuso tarifas a artículos estadounidenses, lo que se puede hacer nuevamente, comentó el exsubsecretario.

Insistió en que México debe dejar en claro que respeta el T-MEC y otros acuerdos comerciales.

Deer Park será impactada

Si Estados Unidos aplica aranceles al petróleo mexicano afectará las finanzas del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, debido a que la refinería Deer Park, propiedad de Pemex, compra crudo a México, dijo el analista Ramsés Pech.

”Estados Unidos importa en promedio de 6.5 millones a 6.8 millones de barriles diarios de diferentes países. México representa entre 5% y 7% de todo lo que importan los estadounidenses, de 400 mil a 450 mil barriles por día, del cual 50% va para la refinería Deer Park”, expuso.

Pemex puede dar mayores descuentos para colocar petróleo en las refinerías, si el crudo no se vende al traerlo de otros países.

Sin embargo, estimó que Canadá será más afectado si hay aranceles, debido a que vende a Estados Unidos de 55% a 60% de sus exportaciones totales de petróleo, es decir, de 3.8 millones a 4.5 millones de barriles diarios.

El año pasado México exportó mercancías, excluyendo petróleo y derivados, por un valor de 589 mil millones de dólares, 84% de las cuales tuvieron como destino Estados Unidos, de acuerdo con la información que el Inegi dio a conocer esta semana.