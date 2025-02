Así es la dinastía política más poderosa de Zacatecas, la familia Monreal Ávila

En las últimas tres décadas, la familia Monreal Ávila, conformada por 14 hermanos, se ha convertido en una de las más poderosas en Zacatecas y ha destacado como una dinastía, ya que varios de sus integrantes han ocupado los cargos más importantes como regidurías, alcaldías, diputaciones, senadurías y la gubernatura.

Cinco hermanos: Ricardo, David, Rodolfo, Susana y Saúl, son los rostros políticos que, en diferentes momentos, han logrado gobernar Fresnillo y la entidad, además de ocupar otros cargos políticos bajo las siglas del PRI, PRD, PT, MC y Morena.

Otro grupo de hermanos han optado por un perfil bajo, pero desempeñan cargos administrativos en el servicio público en diferentes dependencias estatales o federales.

Tras la iniciativa que fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado para reformar la Constitución, con el objetivo de prohibir el nepotismo electoral que se aplicaría a quienes pretendan contender por cargos públicos, nuevamente los reflectores se colocaron en esta familia fresnillense, principalmente por las aspiraciones que tiene el senador Saúl Monreal para postularse en 2027 a la gubernatura de Zacatecas, la cual ostenta actualmente su hermano David y que en de 1998 a 2004 encabezó su otro hermano Ricardo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Saúl aseguró que como senador e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales votó a favor de dicha iniciativa, porque apoya “el espíritu” de dicha ley que “busca poner frenos a muchos políticos que sí han abusado del poder (...) porque ha habido gobernadores que imponen a la esposa, a un hijo o un hermano sin que tenga ningún mérito, ya vimos casos emblemáticos como los Moreira en Coahuila”, afirmó.

En un ligero tono de inconformidad y en su defensa, Saúl refiere que en la ley reglamentaria debería haber excepciones y que se aplique cuando los aspirantes no tengan una trayectoria ni un trabajo político comprobado.

En su caso, dice: “no me doy por aludido, no tiene dedicatoria y no me queda el saco”.

Enfatizó que tiene 27 años de trayectoria política “no soy un improvisado; me considero un político de profesión, tengo esa vocación de servicio, ya lo he demostrado en mis encargos”.

”Claro que sí he aspirado y aspiro a ser gobernador, pero tampoco se me va la vida si no lo soy. Ahorita tengo una responsabilidad en el Senado y voy a seguir luchando por Zacatecas desde cualquier trinchera”.

¿No serían muchos Monreal que gobernarían en menos de 30 años?, se le pregunta.

“Mira, nosotros nos consideramos una familia política, así como hay familias de doctores, de maestros, de abogados, de ingenieros, así también hay familias políticas. Somos 14 hermanos, pero actualmente somos tres los políticos”.

¿Qué te hace diferente de Ricardo y de David?

“Los tres somos hermanos, sí, pero somos diferentes, incluso, he llegado a tener diferencias con ellos, por opinar diferente, ese es mi estilo y mi forma de pensar. Los respetos; no soy sumiso, así lo demostré cuando fui presidente municipal, fui hasta crítico del gobernador”.

¿En la familia Monreal no hay actos de nepotismo?

“No, al menos en mi caso no. Yo he trabajado por cada encargo que he logrado. La definición de esa acción está señalada en la ley: ocurre cuando el servidor público se vale de su cargo para designar directamente o intervenir en la contratación de personas con parentesco familiar”.

”Por ejemplo, mi hermana Ana María, actualmente tiene un cargo en los Servicios de Salud de Zacatecas, pero, ella no llega con David ni con Ricardo, ella es médico y tiene más de 35 años en esa secretaría. Ni modo que la remuevan sólo por ser hermana del gobernante”.

¿Dónde quedaría su trayectoria profesional?

“Sobre si la ley de nepotismo también le alcanzaría a su cuñada, la senadora Verónica Díaz (quien fuera esposa de su otro hermano Luis Enrique), en caso de que ella manifestara alguna aspiración política en 2027, a quien siempre se le ha relacionado políticamente con su hermano David y de tener personas cercanas a ella dentro del gabinete estatal”.

“Pues, debería de alcanzarle también a ella, porque ella sí ha trabajado muy de cerca con David, fue su asistente, su secretaria (...) esa es la diferencia que te menciono, a mí el gobernador no me ha colocado en nada, no me impondría, porque, aunque sea su hermano, yo tengo mi propia trayectoria y siempre he mantenido mi trabajo muy independiente del que él ejerce como gobernante. Yo no le debo los cargos a mi hermano David, yo me los he ganado a pulso”.

Historia familiar

Del matrimonio de Felipe Monreal Huerta y Catalina Ávila nacieron 14 hijos: Cándido, Ana María, Ricardo, Leticia, Rodolfo, Elías, David, Claudia, María del Refugio, Susana, Jovita, Luis Enrique, Eulogio y Saúl.

Doña Catalina murió en 1977, a sus 37 años, tras el nacimiento de Saúl.

Don Felipe enviudó cuando tenía 41 años y, en ese momento, se hizo cargo de sus 13 hijos, ya que Saúl fue entregado a la familia Ávila para su crianza.

Saúl Monreal precisa que su madre muere a los ocho días de que él nació.

Considera que quizá presentía su muerte, por eso, su última voluntad fue dejarlo con su hermano Guillermo Ávila y su esposa Irene Rodríguez: “Eran mis tíos, pero para mí fueron mis padres”.

Reconoce que creció apartado de sus hermanos: “Yo empecé a ir con los Monreal hasta los 13 años, porque mi papá, don Felipe, tenía una frase: ‘tienes que ser un hombre de bien’ y me llevó al rancho a trabajar. Fue un cambio drástico, pero hoy entiendo lo que mi papá Felipe quería decirme y lo agradezco”.

Refiere que don Felipe fue un padre exigente con todos sus hijos, pero también fue quien les enseñó la vocación de servicio y el gusto por la política.

En Fresnillo, fue un destacado luchador social, dirigente de campesinos y locatarios.

Además, tuvo una casa de gestoría, porque mucha gente lo buscaba y eso lo llevó a convertirse en regidor del ayuntamiento de Fresnillo: “cuando ese cargo era honorario”, refiere.

Saúl atribuye que el cariño que la gente le tenía a don Felipe también fue un factor que influyó para que Ricardo ganara en 1998 la gubernatura: “Mi papá tenía gran admiración y orgullo por Ricardo”, le alcanzó la vida para ver que uno de sus hijos se convirtió en gobernador”, ya que don Felipe muere en 2002.

Ricardo fue la punta de lanza para que los demás se involucraran en la política.

A Saúl no le tocó andar en la campaña de Ricardo, porque estaba estudiando y se fue a la Ciudad de México, pero en 2003 se regresó y se metió de lleno a las campañas de sus hermanos Rodolfo y David.

Comenzó desde “pegacalcas” hasta coordinar campañas y ser dirigente estatal del PT y Movimiento Ciudadano.

Después le comenzó la espinita para postularse a cargos de elección popular y logró ser diputado local.

El problema, dice, es que a él le han tocado las trabas o le piden que desista de sus aspiraciones.

Uno fue Andrés Manuel López Obrador, cuando comenzaban con Morena, pues en 2015, Saúl tenía interés por contender por Fresnillo, pero, le pidió no hacerlo “porque se vería mal”, ya que su hermano David iba a contender en 2016 por la gubernatura.

Admite que ha tenido varias derrotas en las urnas, pero es cuando más crece y comprende que tiene mucho trabajo para demostrar a la gente “con trato y trabajo que yo soy Saúl, no soy un Monreal más”.

Los Monreal

Felipe Monreal Huerta (Papá)

Fue dirigente campesino, líder de las colonias agrarias, locatarios y del sector popular priista que lo llevó a ser regidor del ayuntamiento de Fresnillo.

Ricardo Monreal Ávila

En 1975 se inicia en la política en las filas del PRI, fue dirigente estatal del tricolor.

Diputado federal del PRI en 1988 y 1997.

De 1998 a 2004 fue gobernador de Zacatecas.

Senador en dos periodos: 2006-2012 por el PT y 2018-2024 por Morena.

De 2015 a 2017 fue jefe de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Actualmente es el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Tiene tres hijos: Ricardo, María de Jesús y Catalina.

David Monreal Ávila

En 2007 fue presidente municipal de Fresnillo (PT).

En 2012 se desempeñó como senador por la coalición PRD-PT-MC.En tres ocasiones se postuló por la gubernatura; tuvo dos derrotas y la última la ganó cuando se postuló por Morena.

Actualmente es gobernador de Zacatecas.

Rodolfo Monreal Ávila

Alcalde de Fresnillo (2003-2007).

Secretario de Desarrollo Social en Acapulco, Guerrero.

Coordinador general de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales en Sinaloa.

Susana Monreal ÁvilaEn 2006 fue designada diputada federal del PRD, propuesta por la entonces gobernadora Amalia García.De 2016 a 2018 fue asistente parlamentaria en el Senado.

Actualmente se desempeña como consejera del consulado mexicano en San Antonio, Texas.

Saúl Monreal Ávila

En 2001 entra a la política con el PRD.

En 2009 fue comisionado nacional del PT en Zacatecas.

De 2010 a 2013 fue diputado local del PT.

En 2013 fue coordinador de Movimiento Ciudadano.En 2015 regresa al PRD y se postula como diputado federal, queda en segundo lugar.En 2016 se incorpora a Morena.

En dos periodos consecutivos fue presidente municipal de Fresnillo, de 2018 a 2023, pues aplica la reelección, y solicita licencia un año antes para hacer campaña como candidato al Senado.Actualmente es senador.

Ana María Monreal Ávila

Ha ocupado cargos en el área de salubridad.Actualmente es directora de Salud Pública de Zacatecas.

Leticia Monreal Ávila

Es jefa de Servicios de Prestaciones Médicas de la delegación del IMSS en Zacatecas.

Eulogio Monreal Ávila

Fue profesor universitario en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Exrector de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.

En 2018 se desempeñó como representante estatal de Morena en Guanajuato.

En 2021 ocupó la dirigencia estatal de Morena en Aguascalientes.

Ahora, tiene un cargo en la delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Aguascalientes.

María del Refugio Monreal Ávila

Se desempeñó como vocal secretario de la junta distrital del INE en la Ciudad de México.

El 13 de diciembre de 2021 causó alta en el directorio público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretaria auxiliar 1, adscrita a la ponencia de la ministra Loretta Ortiz.

Elías Monreal ÁvilaActualmente es gerente estatal del Valle de Toluca de Liconsa.

Luis Enrique Monreal ÁvilaSe ha encargado de coordinar las campañas políticas de varios de sus hermanos en las estructuras.

Otros familiares

Catalina Monreal Pérez (Hija de Ricardo Monreal)

En junio de 2024 se postuló por Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Quedó en segundo lugar.

Dirige la asociación civil Rosa Mexicano.

Actualmente es directora general del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), cargo por el que percibe un sueldo de 176 mil 927 pesos.

Verónica Díaz (Exesposa de Luis Monreal)

De 2008 a 2010 trabajó en el ayuntamiento de Fresnillo, en Zacatecas, en la administración de David Monreal.

Es secretaria y asistente de David Monreal en sus demás encargos.

En septiembre de 2018 fue diputada plurinominal en la legislatura de Zacatecas.

En diciembre de 2018 es nombrada delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas del Gobierno de México.