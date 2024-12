Asume general Óscar Rentería como nuevo secretario de Seguridad en Sinaloa

El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Óscar Rentería Schazarino, rindió protesta como Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

El militar fue comandante de la 43/a. Zona Militar instalada en Apatzingán, Michoacán, y comandante de la Primera Zona Militar en la Ciudad de México.

En el evento estuvo el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Rentería Schazarino sustituye en el cargo a Gerardo Mérida Sánchez, quien sostuvo por más de 100 días que la situación de violencia no había rebasado al Estado, también que el problema no era tal como se daba a conocer por medios de comunicación y que la información que daba la Secretaría de Seguridad Pública era la de mayor confianza.

Frente a militares y mandos civiles, el Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que en una reunión previa con el Gabinete de Seguridad, se presentó la propuesta por la Defensa para que el General Rentería Schazarino asuma las tareas civiles de seguridad.

”Le doy la bienvenida y que ya le platiqué en corto que estaremos muy bien coordinados. Necesitamos un mando fuerte, serio, bien formado como lo es el General Schazarino”, expresó.

”(...) General bien formado, conoce el territorio, ha venido a Sinaloa, es raro el militar de grado que no haya estado aquí. Esa coordinación la vamos a hacer porque no sólo el General Trevila ha resuelto darnos esta propuesta y que no extraña a nadie”.

En una publicación, Harfuch expresó el respaldo del Gabinete de Seguridad al nuevo Secretario.

”Continuarán las acciones para disminuir la violencia en Sinaloa, y detener a los que la generan”, indicó.

A la fecha, destacó, han sido detenidas más de 200 personas, han asegurado más de 400 vehículos, de los cuales 70 son blindados, así como más de 600 armas de alto poder, granadas, explosivos y cantidades importantes de droga, entre ellas más de una tonelada de fentanilo.

Presumió que esto ha sido resultado de operaciones encabezadas por la Defensa, la Marina, la FGR y la SSPC.