$!Bebé abandonado en calle de Tultitlán es entregado a su abuela paterna

El bebé abandonado en Tultitlán ya se encuentra bajo la custodia de su abuela paterna, Dulha Utrera.El caso continúa generando indignación y debate en redes sociales. El recién nacido fue dejado por su padre, Lucio “N”, de 18 años, dentro de una bolsa de plástico en una calle. El llanto del bebé fue lo que alertó a una mujer que caminaba por la zona

Dulha Utrera, abuela del menor, ha manifestado su intención de criar a su nieto y no brindar apoyo legal a su hijo. En una declaración, afirmó: “No lo pienso hacer, porque si él no aprende de esto, lo único que voy a lograr es que al rato sea un peor hombre. Yo no traje al mundo a un animal”. Según Utrera, su prioridad es garantizar el bienestar del bebé y que crezca en un ambiente adecuado.

Desde el inicio del caso, la abuela expresó su interés por quedarse con el menor, señalando que el niño no debería permanecer en un albergue cuando tiene un hogar donde puede recibir cuidados adecuados.

“Ahorita sólo estoy enfocada en ver la situación de mi nieto y que creo que soy a la única a la que le ha preocupado él. Yo me quiero quedar con él, por eso pido que si a alguien le van a otorgar la custodia, pues no tiene que estar en un albergue, yo le ofrezco un hogar con su familia”, declaró en días pasados.